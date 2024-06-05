حقيقة توقعات خبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف بحدوث أزمات في أول أيام عيد الأضحى

تحققت الكثير من نبوءات خبيرة الفلك والأبراج ليلى عبد اللطيف، لتعود وتثير الجدل من جديد بوقعاتها بشأن عيد الاضحى، وهو ما كان مفاجأة للجميع فماذا قالت؟

ماذا قالت ليلى عبد اللطيف بشأن عيد الأضحى

تداولت العديد من الصفحات، توقعات منسوبة لـ خبيرة الفلك ليلى عبد اللطيف بشأن عيد الأضحى، وزعمت الصفحات أن خبيرة الأبراج قالت: «ليلة حزينة» الأمر الذي أثار حالة من القلق والخوف بين متابعيها، فهل ذلك صحيح أم لا؟

وبالبحث على الصفحة الرسمية لخبيرة الفلك على قناة يوتيوب، وانستجرام، لم يتم العثور على أي فيديو بشأن هذه التوقعات.

الأمر الذي يشير إلى أنه ما تم تداوله مجرد شائعة وليس حقيقة، وبالتعمق أكثر في الفيديوهات، تبين أن خبيرة الأبراج نشرت عبر حسابها الرسمي على قناة يوتيوب تكذيب لما نسب لها: «لا صحة للي اتردد أني قولت أن فيه كوارث في عيد الأضحى»، وأضافت «سيمر بخير وسلام وأمان والناس ستحج باذن الله».

آخر توقعات ليلى عبد اللطيف

توقعات عديدة تحققت لخبيرة الفلك ليلى عبد اللطيف، والتي كان من بينها انفصال أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، إلى جانب تحقق توقعها بفوز الأهلى وحصوله على اللقب، والعديد من التوقعات الاخرى مثل انتشار فيروس وظهور علاج للسرطان وغيرها من التوقعات الاخرى.

وقد توقعت ليلى عبداللطيف، بانتقال الصراع الاقتصادي إلى بورصة الذهب والفضة ومجال الاستثمار.