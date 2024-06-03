قانونية مستقبل وطن: مصر تلعب دورا أساسيا لنشر السلام من خلال سياسة رشيدة

قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن مصر تواجه تحديات صعبة من كل الاتجاهات، وتبذل جهودا كبيرة لعدم تحول المنطقة لمنطقة صراع، حيث تلعب دورا أساسيا في نشر السلام في المنطقة من خلال سياسة رشيدة وحكيمة.

وأضاف أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن الفترة الأخيرة أكدت لجميع دول العالم أهمية الدور المصرى المحوري فى المنطقة، بداية من تحذير الدولة المصرية من عملية التهجير القسري للفلسطينيين وما سينتج عنه من عواقب، وحشد راى عام عالمى داعم للقضية الفلسطينية رافضا لسياسة التهجير، ورفض الدولة المصرية للعمليات العسكرية فى رفح الفلسطينية.

حفظ الأمن القومي المصري

وتابع عبد اللطيف: «رفض الدولة المصرية حرب الإبادة التى يشنها جيش الاحتلال حيال الشعب الفلسطيني الأعزل، ففي الوقت الذى وقف المجتمع الدولي صامتا خرجت الدولة المصرية منذ أول يوم للحرب على قطاع غزة وحذرت من تداعيات هذه الحرب على الجميع، ومخاوف أن تحول المنطقة لمنطقة صراع بالكامل»، مشيدا بالتفاف الجبهة الداخلية من قوى سياسية وحزبية ومدنية حول الدولة المصرية ووقوفها خلف القيادة السياسية لدعم بشأن حفظ الأمن القومي المصري، ودعم حقوق الأشقاء الفلسطينيين وعدم تصفية القضية الفلسطينية.

وأكد أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن الدور المصرى لم ولن يتوقف لدعم القضية الفلسطينية، فالمفاوضات على مدار الساعة، هناك تحركات في كل الاتجاهات لدعم القضية ووقف الحرب الغاشمة على القطاع، وأن حل الدولتين هو الحل الوحيد للقضية ولم ولن توجد حلول سوى ذلك.