محطات في حياة الفنان الراحل محمد نجم.. ما سر إفيه «شفيق يا راجل»؟ (فيديو)

تحل اليوم ذكرى وفاته الفنان محمد نجم الذي يعد علامة من علامات الكوميديا في مصر والوطن العربي، ولد نجم في قرية الغار مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية في 15 من يناير عام 1944، واسمه الحقيقي محمد محمد علي عوض واختار اسم الشهرة «محمد نجم».

جاء ذلك وفق ما عرضه برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على «القناة الأولى والفضائية المصرية»، في تقرير أبرز فيه المحطات الفنية في حياة الفنان محمد نجم، وذلك بالتزامن مع ذكرى وفاته.

مسيرة فنية بدأت من مسرح الجامعة في التسعينات

بدأ مسيرته الفنية في فترة السبعينيات بأدوار صغيرة بالسينما والتليفزيون، ثم قرر الاتجاه الى المسرح، إذ بدأ من خلال مسرح الجامعة بعد ترشيحه من قبل أحد زملائه لدور في مسرحية الفنانة نجوى سالم بعد اعتذار النجم الأساسي.

أولى مسرحياته كانت «موزة و3 سكاكين»، وبدأ العمل في مسرح عبدالمنعم مدبولي، وأسس بعدها مسرحه الخاص الذي يحمل أسمه، وكانت أول بطولة له مسرحية «حاجة تلخبط» التي قدمها عام 1970.

سر إفيه «شفيق يا راجل»

قدم نجاحات عديدة في المسرح الكوميدي، ومن أشهر مسرحياته «عش المجانيين» التي اشتهر فيها بمقولة «شفيق يا راجل» إذ أوضح في لقاء قديم معه، أنَّ الإفيه كان ارتجاليًا ولم يكن مكتوبًا في النص الأصلي، وعندما نال إعجاب الجمهور كرره، كما قدم أيضًا مسرحية «اعقل يا مجنون» التي حققت نجاحًا كبيرًا.

شارك في العديد من الأعمال بالسينما والتليفزيون، من أبرزها «أبدًا لن أعود، كيف تخسر مليون جنيه، حياة خطرة، حكايتي مع الزمان».

وفي الخامس من يونيو عام 2019 توفي محمد نجم إثر جلطة في القلب استدعت نقله الى المستشفى ودخل في غيبوبة استمرت ليومين، وتوفي بعد ذلك عن عمر ناهز الـ75 عامًا.