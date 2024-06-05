في ذكرى وفاته.. أعمال بارزة قدمها محمد نجم على شاشة التليفزيون والمسرح

يحلّ اليوم، الرابع من يونيو، ذكرى وفاة الفنان الكوميدي الكبير محمد نجم، الذي رحل عنا تاركًا وراءه إرثًا فنيًا غنيًا يزخر بالأعمال الفنية المميزة التي رسمت الضحكات على وجوه الجمهور العربي، إذ وصلت أعماله إلى 64 عملاً متنوعا بين المسرحيات والمسلسلات والأفلام، وقد قدم مجموعة كبيرة من المسرحيات استطاع أن يرسم بها الضحكات على وجوه المشاهدين بخفة ظله.

ولد محمد نجم واسمه الحقيقي محمد محمد علي عوض، بقرية الغار التابعة لمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية عام 1931، ومع مطلع السبعينات بدأ يشق طريقة إلى مجال الفن بأدوار صغيرة في السينما والتليفزيون، كما عمل بمسرح عبدالمنعم مدبولي، وبعدها قرر تأسيس مسرحه الخاص والذي كان يحمل اسمه.

أعمال مسرحية قدمها محمد نجم

واتجه نجم في مسيرته الفنية إلى الأعمال المسرحية الكوميدية وكانت أول أعماله المسرحية هي «موزة و3 سكاكين» في عام 1968، ولكن كانت أول بطولاته المسرحية في المسرحية التي تحمل اسم «حاجة تلخبط» في عام 1970، وتوالت أعماله ليقدم من بعدها العديد من المسرحيات أبرزها: «البلدوزر وعش المجانين وأعقل يا مجنون وعبده يتحدى رامبو والنمر».

أفلام قدمها محمد نجم على شاشة التليفزيون

كما قدم أعمالًا سينمائية ومنها فيلم «أبداً لن أعود وحياة خطرة وحكايتي مع الزمان وبمبة كشر والساعة تدق العاشرة والكداب ومولد يا دنيا وانتهى الحب واحترسي من الرجال يا ماما وقمر الزمان وصانع النجوم».

مسلسلات محمد نجم

وإلى جانب نجاحه في الأعمال الكوميدية، إلا أنَّه قدم القليل من الأعمال الدرامية والمسلسلات ومن أبرزها: «غابة من الأسمنت وجحا وبنات شهبندر التجار وكيف تخسر مليون جنيه».