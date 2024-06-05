3 فرص عمل في ألمانيا دون اشتراط اللغة.. اعرف التفاصيل وطرق التقديم

تتوافر العديد من الوظائف الشاغرة في مجالات تكنولوجيا المعلومات في ألمانيا، ولا تتطلب إتقان اللغة الألمانية، وبينها وظيفة عالم تكنولوجيا وعالم بيانات.

جوجل تبحث عن عالم تكنولوجيا

تبحث شركة جوجل عن عالم أبحاث والتكنولوجيا والمجتمع للانضمام لفريقها في العاصمة الألمانية برلين ولا يشترط إجادة اللغة الألمانية.

وكشفت شركة جوجل عبر موقعها الرسمي، أنّ الحد الأدنى من المؤهلات المطلوبة درجة الدكتوراه في علوم الكمبيوتر، أو مجال ذي صلة، أو خبرة عملية معادلة، على أن يكون المتقدم خبرة في البرمجة بلغة Python أو JavaScript أو R أو Java أو C++.

شروط وظيفة عالم تكنولوجيا في شركة جوجل

- أن يكون المتقدم لديه واحد أو أكثر من المشاركات العلمية المنشورة للمؤتمرات أو المجلات.

- أن يمتلك سنة واحدة من الخبرة في جداول الأعمال البحثية.

مهام الوظيفة

- إعداد اختبارات واسعة النطاق ونشر الأفكار الواعدة بسرعة وعلى نطاق واسع.

- إدارة المواعيد النهائية والتسليمات مع تطبيق أحدث النظريات لتطوير منتجات أو عمليات أو تقنيات جديدة ومحسنة، بدءًا من إنشاء التجارب وتطبيقات النماذج الأولية وحتى تصميم بنيات جديدة.

- حل مشكلات العالم الحقيقي التي تغطي نطاق علوم الكمبيوتر، مثل التعلم الآلي والعميق، واستخراج البيانات، ومعالجة اللغات الطبيعية.

- تحليل أداء الأجهزة والبرامج وتحسين المترجمين لمنصات الأجهزة المحمولة، إضافة إلى البحث الأساسي.

وسيساهمأيضًا بنشاط في مجتمع البحث الأوسع من خلال مشاركة نتائجك ونشرها، بأفكار مستوحاة من المشاريع الداخلية وكذلك من التعاون مع برامج البحث في الجامعات الشريكة والمعاهد التقنية في جميع أنحاء العالم.

- تطوير خدمة الترجمة من جوجل وتقليل حاجز اللغة عن طريق ترجمة النص والكلام عند الحاجة، ما يجعل المحتوى في متناول الأشخاص بشكل أكبر، حيث تهدف الشركة لإنتاج نماذج ترجمة عالية الجودة لترجمة جوجل ويتم استخدامها من قبل المستخدمين ودمجها في المنتجات عبر البحث والسحابة وجوجل كروم وأندرويد والإعلانات ويوتيوب.

- يعمل ضمن الفريق الفرعي لأبحاث الترجمة الذي يركز على تحسين قدرات الترجمة، إضافة إلى مشاركة وجهات النظر والمشاركة والتعاون مع الآخرين خارجيًا بشأن القضايا والفرص المتعلقة بالتكنولوجيا للمجتمع، ويمكن التقدم للوظيفة من هنــا.

عالم بيانات في شركة معادن

وتطلب شركة ألفانيليا ستيل عملاق صناعة وتشكيل المعادن في ألمانيا، عالم بيانات للانضمام لفريقها ضمن جهود الشركة لإنشاء فريق بيانات للإشراف على تحليل البيانات والهندسة والعلوم، حسب ما ذكرت عبر موقعها الرسمي.

مهام الوظيفة

- يدعم الموظف الذي سيتم اختياره النهج المرتكز على البيانات لاكتشاف فرص التداول بناءً على بيانات المخزون وتفضيلات المشتري.

- تطوير النماذج والخوارزميات لتجميع بيانات مخزون الموردين وتنظيفها وهيكلتها وتوحيدها من مصادر وتنسيقات البيانات المختلفة بما في ذلك Excel وPDF وERP.

- تطوير خوارزميات توصية المواد بناءً على مخزون المواد الحية وسلوك الشراء وتفضيلات الشراء وتقييم أداء الخوارزمية لتحديد فرص التحسين ودفع الأفكار الجديدة إلى مسار التصميم والمفهوم مع مراعاة أولويات العمل والمقايضات والجدوى الفنية.

- تصميم وتحليل اختبارات A/B واسعة النطاق لتحسين أداء الخوارزمية وتكراره بشكل مستمر.

ويمكن التقديم للوظيفة من هنــا

باحث مشارك وموظفين علميين في جامعة هامبورج للتكنولوجيا

يبحث معهد هندسة البيانات في جامعة هامبورج للتكنولوجيا في ألمانيا عن باحث مشارك وموظفون علميون، سواء رجال أو نساء لجميع الوظائف، ويجب أن يكون الشخص حاصلا على دبلوم بتقدير جيد جدًا أو درجة جامعية ماجستير في علوم الكمبيوتر أو المعلوماتية أو معلوماتية الأعمال أو أي تخصص ذي صلة، وأن يكون لديه مهارات جيدة جدًا في البرمجة والتواصل العلمي والكتابة وتعتبر الخبرة في الأنظمة الموزعة وblockchain أو التشفير وإنترنت الأشياء ميزة إضافية، والمهام المكلفين بها كما يلي.

مهام الوظيفة

- إجراء أبحاث مستقلة وعالية الجودة في مجال تقنيات blockchain، ومفاهيم وحلول التشغيل البيني blockchain، وتقنيات blockchain خفيفة الوزن لإنترنت الأشياء، وهندسة البرمجيات للتطبيقات المستندة إلى blockchain.

ويمكن للباحثين نشر نتائج أبحاثهم في المجلات المحكمة والعرض في المؤتمرات الدولية والتعاون مع شركائنا الصناعيين، ومع الباحثين الآخرين، وزيارة معاهد البحوث الأخرى (الوطنية والدولية) للتبادل الأكاديمي.

كما يمكن للباحث متابعة الدكتوراه ولديهم فرصة لإجراء البحوث النظرية والتجريبية ضمن فريق دولي، والذي يقدم مساهمات مهمة جدًا في أبحاث blockchain وإنترنت الأشياء، إمكانية عرض نتائج أبحاثك في أهم المؤتمرات العالمية على أن يحصل على راتب تنافسي للغاية، ولمزيد من المعلومات يمكن التواصل مع البروفيسور ستيفان شولت على البريد الإلكتروني stefan.schulte@tuhh.de.

يرجى إرسال مستندات الطلب الكاملة وتشمل خطاب تعريفي، السيرة الذاتية في شكل جدول، إثبات إكمال التدريب أو الشهادة الجامعية، مراجع الوظائف أو شهادات التوظيف عبر نظام التقديم عبر الإنترنت، وأخر موعد للتقديم 27 يونيو 2024 والتقديم من هنــا