كاتب صحفي: الحكومة الجديدة ستواصل مسيرة الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات

قال الكاتب الصحفي مصطفى أمير مدير تحرير موقع «مبتدأ» إنّ البيان الذي أصدرَه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكليف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة، هو بيان واضح له محددات ومتطلبات أساسية ترجع في النهاية إلى خدمة الوطن والمواطن المصري.

تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة

وأضاف «أمير» خلال لقائه ببرنامج «8 الصبح» المُذاع على فضائية «DMC»، أنّ الحكومة الجديدة ستضم كفاءات وقدرات مختلفة وتضع في أولوياتها بناء الإنسان المصري الذي يعد أحد ركائز الجمهورية الجديدة، وذلك من صحة وتعليم، إضافة إلى أنّ هناك متطلبات أخرى بأن تستمر الحكومة في المشاركة السياسة والحوار الوطني لتنفيذ توصيات المرحلة الأولى والمشاركة في المرحة الثانية.

استمرار الإصلاح الاقتصادي

واستكمالًا لتوصيات الحكومة الجديدة، أكّد الكاتب الصحفي أنّ الحكومة ستعمل على جذب الاستثمارات، باعتبار أنَّه التحدي الأكبر في ظل التحديات العالمية، مواصلا: «أمامنا تحدي اقتصادي كبير، جزء منه استمرار الإصلاح الاقتصادي والجزء الآخر البدء للبناء على ما تمّ لتحقيق نمو اقتصادي آخر»، مضيفًا أنَّ الحكومة أيضًا تسعى للحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ظل التوترات على المستوى المحلي والدولي».