الغردقة تطبّق منظومة خبز العيش المدعم بالليزر.. يجهّز في 15 دقيقة (فيديو)

بدأت مخابز الغردقة في تطوير منظومة الخبز المدعم باستخدام التكنولوجيا، وذلك من خلال تقطيع العيش بتقنية الليزر، لإنتاج أكبر رغيف عيش دون تدخل بشري مما يؤدي إلى تحسين جودة وحجم الرغيف وتوفير الوقت، ليعبر المواطنون عن شعورهم بالسعادة والارتياح لاستخدام التكنولوجيا في تطوير منظومة الخبز.

الغردقة بدأت في استخدام التكنولوجيا في إنتاج رغيف العيش

قال محمود الخولي، رئيس شعبة مخابز البحر الأحمر، لـ«الوطن» إن الغردقة بدأت في استخدام التكنولوجيا في إنتاج رغيف العيش، لافتا إلى أنه يتم تقطيعه بالليزر طبقا للمواصفات الموصي بها، موضحا أن دورة خبر الرغيف تمكث من 15 دقيقة بدايتا من نظام العجين ثم مرحلة التقطيع ثم مرحلة التخمير ثم نظام للفرد، ويتحول إلى أقراص حتى مرحلة بيت النار ثم مرحلة سيور التهوية وهي المرحلة الأخيرة، لتجنب إنتظار المواطن أمام الأفران.

تطوير منظومة الخبز المدعم

وأشار شاذلي عايش، مدير مديرية التموين بالبحر الأحمر، لـ«الوطن» إلى أن تطبيق التكنولوجيا في منظومة العيش المدعم بدأت في فرن المصطفى بالغردقة وجاري تعميم التجربة على أفران البحر الأحمر مع انتظام جميع المخابز في صرف حصة كل المواطن من الخبز المدعم المستحقة على البطاقات التموينية بشكل طبيعي ولا مساس بحصة وعدد الأرغفة المحددة لكل بطاقة، وبثت الوطن فيديو من داخل أحد أفران الخبز البلدي بالغردقة.