مهرجان الغردقة لسينما الشباب ينظم «ماستر كلاس» للمخرج محمد عبد العزيز

ينظم مهرجان الغردقة لسينما الشباب، ضمن فعاليات دورته الثانية، والمقرر انطلاقها خلال الفترة من 19 حتى 25 سبتمبر 2024، ماستر كلاس للمخرج الكبير محمد عبد العزيز، يحاوره فيه مجموعة من شباب السينمائيين تحت شعار «من جيل إلى جيل».

نقل الخبرات إلى شباب المخرجين

وقال المخرج محمد عبد العزيز، إن فكرة الحوار مع الأجيال الشابة الهدف منها نقل الخبرات التي اكتسبها علي مدار تاريخه السينمائي الطويل إلى شباب المخرجين.

وأضاف، أنه سيخصص جزء من الماستر كلاس الخاص به للحديث عن أساتذته الذين تعلم منهم فن السينما، مثل فطين عبدالوهاب رائد فن الكوميديا في السينما المصرية، وعن علاقة التوأمة الفنية التي ربطته بالزعيم عادل إمام، والتي أثمرت عن تعاونهما في 18 فيلما مشتركا احتلت جميعها صدارة شباك التذاكر لفترات طويلة، كما يكشف سر عدم تعاونه فنيا مع نجله الفنان كريم عبد العزيز.

ومن المقرر أن يوضح «عبدالعزيز» أيضا سر انجذابه الي المسرح الذي أخرج له عددا من العروض الناجحة والشهيرة، منها مسرحية «شارع محمد علي» لشيريهان وفؤاد المهندس، و«بهلول في اسطنبول» لسمير غانم وإلهام شاهين، و«عفروتو» لمحمد هنيدي وهاني رمزي وماجدة زكي.

«الباسوسي»: المهرجان حريص على التواصل بين الأجيال الفنية

ومن جانبه، يقول السيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان، إن المهرجان حريص على فكرة التواصل بين الأجيال الفنية، لذلك كان تنظيم الماستر كلاس الخاص بالفنان الكبير حسين فهمي في الدورة الأولي للمهرجان، والذي حقق متابعات عالية جدا سواء من الحضور أو من خلال المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وفي الدورة الثانية ننظم ماستر كلاس لرائد من روادنا الكبار في مجال الإخراج السينمائي، وهو المخرج الكبير محمد عبد العزيز، والذي قدم لنا العديد من الروائع السينمائية الخالدة و تتلمذ علي يديه عدد كبير من كبار مخرجينا الذين نعتز ونفتخر بهم .

وأضاف، بأن المخرج محمد عبد العزيز عاصر وتعاون مع أجيال عظيمة من المخرجين والمنتجين والنجوم الذين أثروا الفن المصري والعربي، خاصة في مجال السينما، وأنه وافق علي تقديم الماستر كلاس رغم تلقيه عرضا مغريا بتسجيل حلقات وثائقية عن مشواره السينمائي بمقابل مالي كبير، لكنه أصر علي تقديم الماستر كلاس لشباب السينمائيين قبل الشروع في تصوير الحلقات التليفزيونية.