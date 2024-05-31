رواج سياحي في فنادق الغردقة وسط استعدادات خاصة لعيد الأضحى المبارك

تشهد فنادق الغردقة رواجا سياحيا تزامنا مع موسم الصيف وتوافد نزلاء السياحة الداخلية مع ارتفاع درجات الحرارة؛ مما أدى إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق ومن المتوقع أن تكسر حاجز 100% في إجازة عيد الأضحى 2024 والذي يشهد استعدادات خاصه بفنادق الغردقة.

رواج بفنادق الغردقة

كشف بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، توافد الآلاف على فنادق الغردقة تزامنا مع موسم الصيف وارتفاع درجات الحرارة مما أدى إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق لتكسر حاجز 90% ومن المتوقع أن تصل إلى 100% كامل الطاقة الاستيعابية مع تلقي الفنادق نسبة حجوزات مرتفعة خلال إجازة عيد الأضحى 2024.

عيد الأضحى 2024

ومن جانبه، أشار سعيد عتيق الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق سياحية بالغردقة إلى استعدادات فنادق الغردقة لإجازة عيد الأضحى 2024 برفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين المصطافين ومنع إجازات العاملين بالقطاع السياحي وزيادة الخدمات خاصة على الشواطئ.

ولفت إلى أن الفنادق تحرص على عمل برنامج خاص بعيد الأضحى واحتفالات على الشواطئ بمشاركة فرق الأنيميشن، مؤكدا أن الفنادق تلقت عددا كبيرا من الحجوزات خلال إجازة عيد الأضحى.