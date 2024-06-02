توافد المواطنين على شواطئ الغردقة هربا من حرارة الجو (صور)

شهدت الشواطئ العامة بالغردقة توافد المواطنين بأعداد كبيرة، منذ صباح اليوم الأحد، تزامنا مع الموجة الحارة التي تشهدها البلاد، إذ فتحت شواطئ العائلات التابعة لمحافظة البحر الأحمر أبوابها أمام المصطافين منذ الساعة الثامنة صباحا، وسط إجراءات مشددة تحت إشراف أشرف فؤاد مدير عام شواطئ العائلات.

شواطئ العائلات بالغردقة

وكشف أشرف فؤاد مدير عام شواطئ العائلات بالغردقة، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الأحد، استقبال آلاف المصطافين، حيث توافد عدد كبير منذ الصباح على شواطئ العائلات 1و2 ومنتجع العائلات بالغردقة، تزامنا مع ارتفاع درجة الحرارة.

تأمين المصطافين على الشواطئ

وأشار إلى تخصيص 20 منقذا وسيارتي إسعاف طوال اليوم، لتأمين المصطافين والتدخل السريع في حالة الطوارئ، بالإضافة إلى أن شواطئ العائلات تضم جميع الخدمات ومجمع حمامات وكافيتريا ومسجدا.

أسعار الشواطئ بالغردقة

وأوضح أن الغردقة تضم أكبر 3 شواطئ عامة تحت إشراف محافظة البحر الأحمر، هي منتجع العائلات وشاطئ العائلات 1 ورسم الدخول 50 جنيها للفرد، وشاطئ العائلات 2 ورسم الدخول 20 جنيها للفرد والأطفال مجانا.