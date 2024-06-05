«القومية للأنفاق» تكشف تفاصيل مد شبكة الجر الكهربائي لتغطي القاهرة الكبرى

قال الدكتور طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن الهيئة نفذت 171 كيلومترا من الأنفاق سواء المترو أو القطار الكهربائي الخفيف، موضحًا أنه يجري تنفيذ عدد من المشروعات، مثل شبكة القطار الكهربائي السريع، وتشتمل على الخط الأول من السخنة حتى ومطروح والخطين الثاني والثالث

دراسة امتداد الخط الرابع للمترو تجاه الفردوس

وأضاف «جويلي»، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أنه يجري دراسة امتداد الخط الرابع للمترو تجاه الفردوس لخدمة 6 أكتوبر، وامتداده من الرحاب حتى العاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى انه بالنسبة للخط السادس للمترو يمتد من الخصوص للمعادي، ويجري دراسة امتداه من المعادي تجاه التجمع، ويمتد حتى محطة محمد نجيب للربط مع القطار الكهربائي السريع.

وأشار رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إلى أنه جاري دراسة مد القطار الكهربائي الخفيف حتى المنطقة الصناعية في العاصمة الإدارية الجديدة.