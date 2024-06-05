«وكيل التعليم»: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم 2024 قريبا

بدأ العد التنازلي على انتهاء أعمال التصحيح والرصد والمراجعة، تمهيدًا لإعلان موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024 الترم الثاني، إذ يترقب آلاف الطلاب والطالبات إعلان النتيجة، وأسماء أوائل الشهادة الإعدادية، وموعد فتح تظلمات الشهادة الإعدادية، تمهيدًا لانطلاق تنسيق الثانوية العامة 2024، وتنسيق الدبلومات الفنية 2024، وكذلك المدارس بدائل الثانوية العامة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

وقالت الدكتورة أماني قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، في تصريحات لـ«الوطن» إن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024، سيكون فور الانتهاء من أعمال التصحيح، لأن أعمال المراجعة والرصد مازالت مستمرة، وفور الانتهاء منها سيجرى اعتمادها وإعلانها من قبل الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم.

وذكرت وكيل وزارة التربية والتعليم، إنّ موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2024 من المتوقع أن يكون نهاية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

وفيما يخص رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024، فإنّها من المقرر أن يتم إعلانها عبر البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم، فضلًا عن توفير روابط سريعة بالتزامن مع اعتماد وإعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2024 محافظة الفيوم.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

- وللحصول على نتيجة الثانوية العامة، يتم الدخول على موقع المديرية.

- وعقب ذلك يتم الضغط على عبارة «نتيجة الشهادة الإعدادية».

- ويحدد الطالب أو الطالبة الفصل الدراسي الثاني 2023/2024 آخر العام.

- ويجرى كتابة رقم الجلوس كاملًا بصورة صحيحة.

- وتأتي الخطوة الأخيرة للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الفيوم بالضغط على عبارة «بحث»، والانتظار قليلًا حتى ظهور النتيجة بالتفصيل.

يشار إلى أنّ عدد الطلاب والطالبات الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الفيوم، بلغ نحو 64 ألفًا و876 طالبًا وطالبة، في 265 لجنة بمختلف الإدارات التعليمية في الفترة من السبت 18 وحتى الخميس 23 مايو المنصرم.