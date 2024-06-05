«النقل» تكشف خطة تطوير الخط الأول للمترو.. يمتد إلى شبين القناطر

كشفت الهيئة القومية للأنفاق، عن تفاصيل أعمال تطوير الخط الأول للمترو «المرج الجديدة - حلوان»، إذ يجرى التطوير وفق مسارين، الأول يتمثل في دراسة امتداد الخط الأول للمترو حتى شبين القناطر، بطول 19 كيلومتر، واستبدال خط السكة الحديد 23 يوليو - شبين القناطر بوسائل نقل حديثة وسريعة وصديقة للبيئة.

خفض التكاليف الخاصة بأنشطة التشغيل

ويتمثل المسار الثاني في استبدال الأنظمة والمعدات القديمة بأحدث المعدات ذات التقنيات العالية، لخفض التكاليف الخاصة بأنشطة التشغيل والصيانة وخفض زمن التقاطر من 4.5 دقيقة إلى 2.5 دقيقة، واستيعاب الزيادة المطردة لعدد الركاب المستخدمين لخطوط المترو، فضلاً عن تقليل الزحام على أرصفة الركاب من خلال تطوير الأنظمة «الإشارات والاتصالات والتحكم المركزي».

إعادة تأهيل وتوريد الوحدات المتحركة

وأكدت الهيئة أنه يجرى تطوير أعمال السكة وإعادة تأهيل وتوريد الوحدات المتحركة، موضحة أن جميع الأعمال تتم وفق المواصفات والمعايير العالمية لتوفير أفضل الخدمات لجمهور الركاب.

وأشارت الهيئة إلى أن مشروعات الجر الكهربائي تتمثل في مترو الأنفاق والقطار الكهربائي وقطارات الركاب «سريع وإقليمي»، وقطل بضائع والترام والمونوريل.