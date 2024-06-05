عادات خاطئة تدمر ترموستات التكييف.. احذرها

ترموستات التكييف المسؤول عن تنظيم درجات الحرارة بداخله، ومع انتشار الموجات الحارة المتكررة التي تشهدها البلاد في الفترة الأخيرة، واقتراب فصل الصيف يريد الكثير من الناس تلطيف الأجواء داخل منازلهم، إلا أنه يتم عمل الكثير من العادات الخاطئة التي تؤثر على مكيفات الهواء وتؤثر على وحدات التبريد والتجميد ما يسبب تدميره.

ترموستات التكييف

الترموستات المسؤول عن تنظيم الحرارة بداخل التكييف، وبحسب موقع «genhvac» المختص في التكنولوجيا، فإن الترموستات يتحكم في درجة الحرارة، إلا أن هناك بعض العادات الخاطئة التي تدمره، وهي:

ضبط التكييف على أقل درجة حرارة، ظنًا أن ذلك يعمل على تبريد المنزل، ويصل بعض الناس إلى ضبطه على 16 درجة مئوية، وهو ما أوضحه المهندس كريم محمد، أخصائي التكييف والتبريد: «ضبط التكييف على أقل درجة حرارة طبيعي يدمره لأنه بيخلي التكييف شغال بطاقة وجهد كبير جدًا، فبيأثر على الترموستات المسؤول عن الحرارة، ودرجة الحرارة المنخفضة دي عادي تظبط بس حسب نوع التكييف ورطوبة الجو لأنه لو اشتغل عليها التكييف أكتر من ساعة بتدمره».

سد فتحات التهوية في المنزل، وأكد «كريم» خلال حديثه لـ«الوطن»، أن هذا يؤثر على ترموستات التكييف لأنه يكون هناك فارق كبير بين الأجواء الخارجية التي يستقبلها التكييف ودرجة حرارة المنزل: «بيأثر على الترموستات لأن درجات الحرارة المختلفة بره وجوه البيت بتخلق تشتت للتكييف أنه يعمل بطاقة أكبر، فلو سيبنا مجال لشباك أو فتحات التهوية على عكس الشائع بتوازن في درجة الحرارة بصورة كبيرة ومش هتدمر التكييف».

وظيفة ترموستات التكييف

يعمل ترموستات تكييف الهواء على:

تنشيط وتنظيم عمل الكمبروسر بداخل التكييف المسئول عن ضبط درجات الحرارة.

خلق حالة من التوازن في درجات حرارة المنزل.

توفير الكهرباء إذا تم التعامل معها بصورة صحيحة.

المحافظة على البيئة، إذ أنها تمنع الرطوبة داخل المنزل، لأنها تعمل على ضبط درجات الحرارة بطريقة مناسبة.

علامات تكشف تلف ترموستات التكييف

وأضاف كريم، أنه لمعرفة إذا كان هناك خلل في ترموستات التكييف يتم الكشف عن طريق التالي:

عندما تجد درجة حرارة هواء التكييف ترتفع وتنخفض بشكل مفاجئ متكرر.

عدم معرفة ضبط درجة الحرارة حسب الأجواء الخارجية تلقائيًا.

اهتزاز التكييف أثناء تشغيله بصورة غريبة.

ارتفاع درجة حرارة التكييف بشكل سريع.

تغيُر درجة حرارة التكييف بشكل مفاجئ.

حدوث نقص أو تسريب فى غاز الفريون بالتالى حدوث ضعف في التبريد.

اتساخ الوحدة الخارجية والخارجية للتكييف باستمرار.

حل مشكلة ترموستات التكييف

بحسب ما أكده موقع «genhvac»، فإنه يجب مراعاة التالي:

ضبط درجة الحرارة بين 26 و28 درجة لعدم عمل التكييف بجهد أكبر.

التأكد من ضبط منظم الحرارة لديك على وضع التبريد التلقائي أحيانًا لمعرفة مدى تشغيل الترموستات.

ضبط منظم الحرارة بصورة مناسبة مع الرطوبة والأجواء الخارجية.