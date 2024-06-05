مشاهد كارثية من فيضانات ألمانيا والسلطات تفرض حالة الطوارئ

خسائر فادحة تعرضت لها ألمانيا إثر تعرض أجزاء واسعة منها لفيضانات وعواصف قوية، بينها خسائر في الأرواح وأخرى خسائر مادية جسيمة إثر وانقطاعات كبيرة في خطوط النقل، وإجلاء أعداد كبيرة من السكان بواسطة طائرات الهليكوبتر من إحدى البلدات الواقعة غرب ميونخ. وفقا لـDW الألمانية.

خسائر في الأرواح إثر فيضانات ألمانيا

أفادت وكالات الأنباء الألمانية نقلا عن الشرطة الألمانية بأن فيضانات ألمانيا التي لا تزال مستمرة أسفرت عن مقتل 5 أشخاص على الأقل، ولا يزال عدد من الأشخاص في عداد المفقودين.

انهيار حاجز صخري جراء فيضانات ألمانيا

وأعلنت السلطات في منطقة أوجسبورج، في ولاية بافاريا، أن فيضانات ألمانيا تسببت في انهيار حاجز صخري وسدود للأنهار، مما استدعى عمليات إخلاء منفصلة، كما تم إلغاء خدمات القطارات بين مدينة ميونخ العاصمة وبريجينتس في النمسا وزيورخ في سويسرا بسبب الفيضانات، الأمر الذي تسبب في خسائر اقتصادية هائلة.

فيما حذرت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية من استمرار هطول الأمطار في الجزء الجنوبي من ألمانيا.

استخدام الهليكوبتر لإنقاذ السكان من فيضانات ألمانيا

وعلى مستوى الطرق تضررت الطريق بين أولم وأوغسبورغ أيضًا، وتم تحويل مسارات القطارات الطويلة بين شتوتغارت وميونخ في بلدة فيشاخ غرب ميونخ، استخدمت مروحية لإنقاذ السكان من منازلهم بعد أن فاض نهر شموتر على ضفتيه.

طوارئ بعدة مناطق في ألمانيا جراء الفيضانات

وتم الإعلان عن حالة الطوارئ في مناطق «أيشاتش-فريدبرج، نوي-أولم، بفافنهوفن، ودوناو-ريس، بالإضافة إلى منطقة جونزبرج»، من أجل تنسيق عمليات الإغاثة بشكل أفضل، كما تم إرسال فرق الإنقاذ إلى مجموعة من 26 شخصًا عالقين في قمة زوغسبيتزي، أعلى منتجع للتزلج في ألمانيا، بسبب الثلوج الكثيفة، وأيضا تم تعبئة حوالي 400 شخص من وكالة الإغاثة الفيدرالية في بافاريا وبادن فورتمبيرغ لمكافحة فيضانات ألمانيا.