فيضانات البرازيل تسبب دمارا وخسائر في الأرواح.. نزوح 340 ألف شخص (فيديو)

ضربت الفيضانات البرازيل وتسببت في دمار واسع النطاق، ما أدت إلى خسائر في الأرواح وأضرار في الممتلكات الشخصية والبنية التحتية الأساسية، ونزوح آلاف الأشخاص.

وذكرت وكالة الدفاع المدني البرازيلية، أنّ فيضانات البرازيل الناجمة عن الأمطار الغزيرة في ولاية ريو جراندي دي سول أدت إلى وفاة 136 شخصًا، بحسب ما ذكرته شبكة «سي إن إن».

وأفادت وكالة الأنباء البرازيلية، نقلًا عن شبكة التلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) اليوم، بأن حصيلة الضحايا جراء فيضانات البرازيل قد ترتفع، حيث لا يزال 125 شخصا في عداد المفقودين، وأشارت إلى أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين اضطروا للعيش في ملاجئ مؤقتة يتجاوز 70 ألف شخص.

ويجب الإشارة إلى أنّ الحكومة البرازيلية أعلنت يوم الجمعة الماضي عزمها تخصيص 10 مليارات دولار لدعم جهود الإنقاذ وإعادة الإعمار في ولاية ريو جراندي دو سول التي تضررت بشكل كبير جراء فيضانات البرازيل.

Lately I've been posting a lot about the animals rescued from the floods in Brazil to show that humanity is awakening. It is wonderful to see how love unites people, in this case to save the most vulnerable ones. Many animals have been saved and reunited with their families!! pic.twitter.com/FsQEdMZkX0