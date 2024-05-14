ارتفاع عدد ضحايا فيضانات إندونيسيا إلى 50 قتيلا و27 مفقودا (فيديو)
كتب:
أحمد عادل موسى
05:54 ص | الثلاثاء 14 مايو 2024
الفيضانات - أرشيفية
أفادت إدارة الكوارث في إندونيسيا بارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات، وتدفق الحمم البركانية في جزيرة سومطرة غرب البلاد، إلى 50 قتيلا و27 مفقودا، بحسب ما ذكرته قناة «العربية».
أفاد المسؤول في وكالة إدارة الكوارث بإندونيسيا، إلهام وهاب، بتسجيل 50 حالة وفاة حتى صباح اليوم.
#WATCH— The World Monitor (@tworldmonitor) May 12, 2024
Floods in Indonesia pic.twitter.com/Y5S58SdsNO
السلطات مستمرة في استقبال المفقودين
وأشار إلى أن رجال الإنقاذ يواصلون البحث عن 27 شخصًا لا يزالون في عداد المفقودين، مؤكدًا أن السلطات مستمرة في استقبال بلاغات عن المفقودين.
حدثت المأساة يوم السبت الماضي، حوالي الساعة 22:30 بالتوقيت المحلي في إقليمي أغام وتاناه داتار في غرب جزيرة سومطرة، حيث شهدت المنطقة هطول أمطار غزيرة لساعات متتالية، مما أدى إلى حدوث فيضانات مفاجئة وتدفق سيل من الحمم البركانية الباردة من جبل مارابي، وهو جبل بركاني يقع في الجزيرة.