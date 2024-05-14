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ارتفاع عدد ضحايا فيضانات إندونيسيا إلى 50 قتيلا و27 مفقودا (فيديو)

كتب:

أحمد عادل موسى
05:54 ص | الثلاثاء 14 مايو 2024
الفيضانات - أرشيفية

الفيضانات - أرشيفية

أفادت إدارة الكوارث في إندونيسيا بارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات، وتدفق الحمم البركانية في جزيرة سومطرة غرب البلاد، إلى 50 قتيلا و27 مفقودا، بحسب ما ذكرته قناة «العربية».

أفاد المسؤول في وكالة إدارة الكوارث بإندونيسيا، إلهام وهاب، بتسجيل 50 حالة وفاة حتى صباح اليوم.

السلطات مستمرة في استقبال المفقودين

وأشار إلى أن رجال الإنقاذ يواصلون البحث عن 27 شخصًا لا يزالون في عداد المفقودين، مؤكدًا أن السلطات مستمرة في استقبال بلاغات عن المفقودين.

حدثت المأساة يوم السبت الماضي، حوالي الساعة 22:30 بالتوقيت المحلي في إقليمي أغام وتاناه داتار في غرب جزيرة سومطرة، حيث شهدت المنطقة هطول أمطار غزيرة لساعات متتالية، مما أدى إلى حدوث فيضانات مفاجئة وتدفق سيل من الحمم البركانية الباردة من جبل مارابي، وهو جبل بركاني يقع في الجزيرة.

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