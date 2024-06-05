هالة خليل وفرقة «كايروتا» النسائية في برنامج معكم منى الشاذلي الجمعة المقبلة

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي في حلقة الجمعة المقبلة من برنامجها «معكم» الذي تقدمه على قناة «ON» كل من المخرجة الكبيرة هالة خليل وأعضاء فرقة كايروتا النسائية.

تتحدث هالة خليل خلال حوارها في برنامج معكم منى الشاذلي عن كواليس مجموعة من أجمل الأعمال التي قدمتها خلال مشوارها الفني، وروت كيف أقنعت الكينج محمد منير أنَّ يغني أغنية أول أفلامها دون مقابل مادي وكيف امتدت العلاقة بينهما بعد هذا العمل.

فرقة كايروتا تقدم أشهر أعمالها الغنائية في «معكم»

وفي سياق آخر، تقدم فرقة كايروتا النسائية مجموعة من أشهر وأجمل الأغاني التي قدمت على الساحة الغنائية عبر 30 عامًا والتي كانت الأنجح والأكثر انتشارًا وقت صدورها.

الفائزون بجوائز الدولة ضيوف حلقة الخميس من «معكم»

بينما تشهد حلقة الخميس المقبل حضور الفائزين بجوائز الدولة هذا العام، من بينهم الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق، والفائز بجائزة النيل في فرع العلوم الاجتماعية، المخرج محمد فاضل الحاصل على جائزة النيل في الفنون، بالإضافة إلى مدير التصوير سعيد شيمي الفائز بجائزة الدولة التقديرية في الفنون، والدكتور حسين حمودة أستاذ النقد الأدبي الحاصل على جائزة الدولة التقديرية في الآداب.