سمر أبوعوف وأشهر فنان تروكاج في ضيافة «معكم منى الشاذلي» غدا

تحل المصورة الصحفية الفلسطينية سمر أبوعوف ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي، في حلقة يوم غد الجمعة من برنامج «معكم» المذاع على قناة «ON».

خلال اللقاء، تكشف «أبوعوف» القادمة من غزة، المآسي التي يعيشها الفلسطينيون من جراء الجرائم الإسرائيلية، التي ينفذها جيش الاحتلال بشكل يومي.

أبرز اللقطات الصحفية بعدسة «أبوعوف»

وتتحدث «أبوعوف» عن أبرز اللقطات الصحفية، التي التقطتها بعدستها منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، وحتى خروجها من القطاع، وكيف كانت تعيش يومياتها تحت القصف.

كما تتطرق إلى المصاعب التي واجهتها وكيف أنها اضطرت إلى تقسيم أولادها إلى مجموعتين، ودفعت بكل مجموعة للعيش في مكان مختلف مع بعض أفراد عائلتها، خوفًا من أن تفقدهم جميعًا في هجمات قوات الاحتلال.

أحمد عرابي فنان التروكاج

وتتضمن حلقة الشاذلي مع المصورة الفلسطينية، فقرة أخرى مع أحمد عرابي فنان التروكاج أو المنعات الفنية في الأفلام والمسلسلات، الذي جرى تكريمه مؤخرًا من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.

ويتحدث عرابي عن مهنة التروكاج، وأهميتها في صناعة السينما، وأهم الأعمال التي شارك في تنفيذ مشاهد داخلها.