بعد 7 أشهر من استشهادها.. ماذا فعل جد «روح الروح» وسط الركام بغزة؟ (فيديو)

تجري ورائه أينما ذهب وتتبعه بلهفة وحب وهو يداعبها ويضع لها الطعام، وعقله يستعيد ما حدث مع عائلته وحفيدته وكأنما أراد أنّ يجد الونس مع قطط الشارع في غزة بعد أنّ استحال إلى ركام وأبنية متهدمة لا حياة فيها، هكذا ظهر الفلسطيني خالد نبهان جد الطفلة الراحلة ذات الـ5 سنوات، ريم، في مقطع فيديو خلال الساعات الماضية.

الجد الفلسطيني الشهير بعبارة «روح الروح هذه» التي رددها في أثناء حمله جثمان حفيدته الراحلة بعد استشهادها على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في نوفمبر الماضي، ظهر في مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يسير في شوارع غزة بين الركام وعلى وجهه علامات الهدوء والرضى بقضاء الله، حاملا بين يديه حقيبة صغيرة بها أنواعا مختلفة من الأطعمة، ويضع في كل زاوية كل شارع بعضًا من المأكولات البسيطة لإطعام القطط التي وصفها بـ«أحبائه» والاهتمام بها.

ماذا فعل جد الطفلة «روح الروح» بين ركام غزة؟

عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، نشر «نبهان» مقطع فيديو له والقطط تسير خلفه رغبة منها في الحصول على الطعام، وهو ينادي عليها من خلال إصداره أصوات عالية من خلال علبة فارغة يحملها في يده، وكأنما يحاول أنّ يجد عزاءه في إطعام القطط علها تخفف عنه وطأة الألم الذي يشعر به بعد استشهاد حفيدته.

إطعام القطط في فلسطين

حصد الفيديو إعجاب رواد مواقع التواصل، مشيدين بصمود الشعب الفلسطيني، الذي ما زال يواجه العدوان بالأمل، وانهالت التعليقات على مقطع الفيديو: «القلوب الرحيمة»، «ربنا يقويكم بيفكر في القطط رغم اللي بيحصل فيهم»، «كل شيء طاهر في هذه البقعة الشريفة من الأرض»، «والله لا يوجد شعب مثل شعب غزة يعطينا دائما دروسا في الصبر والإنسانية»، «قالوا: يا رسولَ اللهِ وإنَّ لنا في البهائمِ أجرًا؟ قال: في كُلِّ كَبِدٍ رطبَةٍ أجرٌ».