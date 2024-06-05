أوائل الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر 2024.. بالاسم والمجموع

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالأقصر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الأقصر، بعد اعتماد النتيجة منذ قليل، وبلغ عددهم 13 طالبا وطالبة حصلوا جميعاً على مجموع 280 درجة.

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الأقصر

وفيما يلي تنشر «الوطن» أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الأقصر كالتالي:

1- رويدا علاء النوبي آدم، مدرسة السلام للتعليم الأساسي عربي.

2- مريم عبد السلام محمود، مدرسة المحاميد بحري الإعدادية - أرمنت.

3- بسنت أبو بكر نافع علي، مدرسة الدقيرة الإعدادية.

4- فارس محمد عاشور سعيد محمد، مدرسة الشهيد محمد أحمد عبد السلام بالنمسا.

5- آية عبد السلام طايع خليل، مدرسة الدقيرة الإعدادية.

6- جوى مدحت رشدي إبراهيم، مدرسة الأقصر الإعدادية بنات.

7- كارين عماد عبده شحاته، مدرسة الأقصر الإعدادية بنات.

8- شيماء عبد السلام محمد المندوه، مدرسة الديمقراط الإعدادية المشتركة.

9- ميادة محمد عبد الدايم محمد، مدرسة المساوية الإعدادية.

10- علي محمد علي وداعت الله، مدرسة علي العديسي الإعدادية.

11- رضوان إبراهيم عبد الستار، مدرسة حاجر كومير الإعدادية.

12- يوسف رياض درياس بطرس، مدرسة العضايمة الإعدادية تعليم أساسي.

13- سمر محمد محمود محمد، مدرسة الدقيرة الإعدادية.

وأكدت مديرية التربية والتعليم أنّه تم ترتيب أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الأقصر حسب القانون رقم 313 وتعديلاته، وفقاً للمجموع الكلي للمواد الأساسية.

الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الأقصر

واعتمد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، صباح اليوم الأربعاء، نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الأقصر، بنسبة نجاح بلغت 80%.

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور، الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الأقصر، من خلال الدخول على بوابة مديرية التربية والتعليم بالأقصر.