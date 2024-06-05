كيف تتغلبين على التقلبات المزاجية أثناء الحمل؟.. مشكلة ناقشها «دواعي السفر»

قلق وحزن وفرح ومشاعر متضاربة، تقلبات مزاجية تعاني منها السيدات في أثناء فترة الحمل، وهو الأمر الذي جسدته الفنانة جلا هشام خلال مسلسل دواعي السفر، إذ ظهرت في صورة المرأة التي تمر بكثير من الاضطرابات النفسية العنيفة، وهو ما خلق تساؤلًا لدى كثير من النساء الحوامل عن أسباب هذه التقلبات وكيفية تجاوزها دون التأثير على الصحة النفسية.

أسباب التقلبات المزاجية أثناء الحمل

أعراض مختلفة ظهرت على الفنانة جلا هشام وتعبر عن الاضطرابات النفسية والمزاجية التي تمر بها المرأة خلال فترة الحمل، بداية من البكاء دون سبب والتأثر بأبسط المواقف والتمسك بأشياء غير ضرورية حتى الرغبة في الضحك والعزلة.

وهو ما أوضحت سببه الدكتورة ماجدة راشد، استشاري أمراض النساء والتوليد والفحص بالموجات فوق الصوتية، خلال حديثها لـ«الوطن»، إذ قالت إن تلك الأعراض ترجع إلى مجموعة متنوعة من العوامل التي تحدث داخل جسم المرأة خلال فترة الحمل، وهي:

الهرمونات المتغيرة في أثناء فترة الحمل.

الشعور بالآلام الجسدية الشديدة.

حدوث خلل في هرمون البروجسترون المسؤول عن الناقل العصبي في المخ.

ضعف العضلات.

تقلصات الرحم الشديدة.

علاج التقلبات المزاجية أثناء الحمل

وأوضح جمال فرويز أخصائي الطب النفسي، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنّ هناك سببا نفسيا وراء التغييرات المزاجية للسيدات في أثناء الحمل، وهو المخاوف الطبيعية من الإنجاب والتغيرات الجسدية التي تعاني منها المرأة، ويمكن علاجها عبر اتباع النصائح التالية:

معرفة أنّ مشاعر الإحباط أمر عرضي.

الحصول على العلاج والدعم النفسي.

تذكري دومًا أنّ ما تمرين به خلال فترة الحمل قد يؤثر على معدل نمو الجنين.

تحدثي إلى زوجك وأطفالك واطلبي مساعدتهم.

إعطاء الأولوية للنوم، افعلي كل ما في وسعك لجعل وقت النوم فترة هادئة مع العلاج الجسدي لاضطرابات الحمل.

مسلسل دواعي السفر

يناقش مسلسل دواعي السفر قضية الوحدة والعزلة الاجتماعية، ويُسلّط الضوء على الكثير من المشكلات النفسية التي يقدم علاجها، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أمير عيد ونادين وأحمد غزي وكامل الباشا ونادين وأيمن الشيوي، وإخراج محمد ناير، ويعرض بشكل حصري على منصة «watch it»، بواقع حلقتين تعرضان يوم الأربعاء من كل أسبوع، في تمام الساعة 12 صباحًا.