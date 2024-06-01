صور جديدة للأميرة رجوة تظهر علامات الحمل في عيد زواجها الأول

عقب مرور عام واحد من حفل زفاف ولي العهد الأسطوري الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، والأميرة رجوة الحسين، نشرت وسائل إعلام أردنية صورًا جديدة للأميرة، والتي تعد الظهور الرسمي لها بعلامات الحمل.

واليوم، 1 يونيو، يصادف عيد الزواج الأول، لولي العهد الأسطوري الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، والأميرة رجوة الحسين، عقب فترة من إعلان الثنائي عن استعدادهما لاستقبال المولود الأول، إذ سبق وتم الإعلان عنه بشكل رسمي في 10 أبريل الماضي.

الأمير الحسين يتحدث عن استقبال المولود الأول

وكان ولي العهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، كشف في لقاء تلفزيوني سابق، إنه يشعد بالحماس مع اقتراب قدوم مولوده الأول، موضحًا إن كل شيئ سيتغير بالفعل بقدوم الأطفال.

متابعًا: «الوالدة بدأت بشراء الأغراض منذ أسابيع، إن شاء الله مرحلة جميلة».

واحتفل ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، العام الماضي بمراسم احتفالية حضرها المئات من أفراد العائلات الملكية العالمية وكبار الشخصيات من المنطقة والعالم.

وأقيمت مراسم عقد القران في قصر زهران بحضور نحو 140 ضيفا قبل أن يبدأ مسير الموكب الأحمر الملكي ليطوف بالعروسين، شوارع العاصمة عمّان، وصولا إلى قصر الحسينية.

وعلى الفور، أصدرت إرادة ملكية أردنية، لقبًا بمنحها لقب «صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين المعظمة».