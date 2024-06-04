لأصحاب المخابز.. قرار لوزير التموين بشأن تكلفة تصنيع رغيف الخبز

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم، قرارًا بتشكيل لجنة لدراسة تكلفة تصنيع الخبز بالمخابز البلدية للقطاعين العام الخاص، وكذا مخابز الجيش والشرطة والأغراض الأخرى، وفقا لعدة إجراءات تنظيمية.

وتختص اللجنة وفقا للقرار، الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، بتحديد تكلفة تصنيع الخبز البلدى طبقا لنوع الخبز المنتج (ماو طري - ملدن - مجر ) وكذا طبقا لنوع الوقود المستخدم ( سولار - غاز) وكذا طبقا لنوع المخبز (قطاع عام أو قطاع خاص) أو مخابز الأغراض الأخرى والجيش والشرطة.

كيفية حساب فارق التكلفة

ونوهت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بأنّ القرار ينص على وضع قيمة محددة لتكلفة تصنيع رغيف الخبز في المخابز البلدية، من أجل أن تتمكن الوزارة من كيفية حساب فارق التكلفة لأصحاب المخابز مقابل كل رغيف يتم انتاجه لأصحاب البطاقات والذي أصبح سعره حاليا 20 قرشا للمواطنين المستحقين للدعم التمويني.

وشمل قرار وزير التموين أن يكون أعضاء لجنة دراسة تكلفة تصنيع الخبز كالتالي:

أولا: عن وزارة التموين والتجارة الداخلية:-

** رئيس الادارة المركزية لشئون التموين والتعاونيات الاستهلاكية.

** رئيس الادارة المركزية لشئون الرقابة.

** مدير عام الادارة العامة للبحوث الفنية ودراسات التكاليف.

** مدير عام الادارة العامة للقمح ومنتجاته.

** مدير عام الادارة العامة للرقابة على المخابز ومستودعات الدقيق.

** مدير عام الادارة العامة للرقابة على المطاحن والصوامع وشون الغلال

ثانيا: عن الهيئة العامة للسلم التموينية:

** نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للسلع التموينية

** رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية.

ثالثا : عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية:

** رئيس مجلس ادارة شركة مخابز القاهرة الكبرى.

رابعا: عن الشعبة العامة للمخابز بالغرفة التجارية:-

** رئيس الشعبة العامة للمخابز.

** رئيس شعبة المخابز بمحافظة القاهرة.

** رئيس شعبة المخابز بمحافظة الاسكندرية.

** رئيس شعبة المخابز بمحافظة السويس.

خامسا : عن وزارة المالية:

** ممثل عن وزارة المالية.

وأتاح قرار وزير التموين أن تستعين اللجنة بمن تراه من ذوي الخبرة في تنفيذ الأعمال المنوط بها.