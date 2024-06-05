«جولد بيليون»: حذر في أسواق الذهب انتظارا لبيانات الوظائف الأمريكية

عاد سعر أونصة الذهب العالمي إلى الارتفاع خلال تداولات اليوم، بعد انخفاضه أمس، ليظل التذبذب هو المسيطر على أداء المعدن النفيس منذ بداية الأسبوع الماضي، حيث تفتقد الأسواق للزخم الكافي للخروج من النطاق، بينما تنتظر الأسواق من جهة أخرى بيانات تقرير الوظائف الأمريكي بنهاية هذا الأسبوع، وهي البيانات الكفيلة بتغيير مستهدف الأسعار خلال الفترة القادمة.

ارتفاع الذهب عالميا

وارتفع سعر الذهب الفوري خلال جلسة اليوم بنسبة 0.2% ليسجل أعلى مستوى عند 2341 دولارا للأونصة بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2327 دولارا للأونصة ليتداول حاليا عند المستوى 2332 دولارا للأونصة.

وأمس انخفض سعر الذهب بنسبة 1% وسجل أدنى مستوى عند 2315 دولارا للأونصة قبل أن يقلص الذهب من خسائره ويغلق فوق مستوى الدعم عند 2325 دولارا للأونصة، والذي يعد الحد السفلي لمنطقة تذبذب السعر منذ الأسبوع الماضي، وفق تحليل جولد بيليون.

وسيّطر الحذر على أسواق الذهب في ظل انتظار الأسواق لبيانات الوظائف المهمة التي تصدر عن الاقتصاد الأمريكي هذا الأسبوع، حيث يرغب المستثمرين في عدم التسرع في تحديد اتجاه للذهب قبل معرفة نتائج البيانات.

ومن المقرر أن يصدر اليوم عن الاقتصاد الأمريكي مؤشر معهد التزويد لقطاع الخدمات، والذي يقيس أداء القطاع الهام في الولايات المتحدة، والسيناريو المثالي لمضاربي الذهب هو رؤية قراءة مؤشر الخدمات أقل بقليل من مستوى 50، ما يدل على انكماش هذا القطاع، إضافة إلى التركيز على مؤشر الأسعار الفرعي وسط رغبة في تحقيق تراجع، وحال تحقق هذا السيناريو سيحقق الذهب استفادة كبيرة في الأسواق، حيث يوافق «الهبوط الناعم» الذي حدده البنك الاحتياطي الفيدرالي، وحال تحقق هذا سيلجأ البنك الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة.