ارتفاعات كبيرة في أسعار الذهب العالمية.. والأوقية تسجل 2352 دولارا

حققت أسعار الذهب العالمية اليوم ارتفاعا ملحوظا خلال بدء تعاملات اليوم، وجاء هذا الارتفاع نتيجة انخفاض عوائد سندات الخزانة لكنها ظلت عالقة في نطاق ضيق مع انتظار المستثمرين لمزيد من البيانات الأمريكية لقياس الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

انخفاض عوائد سندات ساهم في ارتفاع الذهب

ومع انخفاض عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات قرب أدنى مستوياتها خلال 3 أسابيع، جعل هذا السبائك أكثر جاذبية للمستثمرين، وفق موقع «إنفيستينج».

وقال بعض المحللين، إنّ هناك عدد من البيانات التي من المنتظر أن تصدر، وتقرير مؤشر مديري المشتريات في القطاع غير الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات، بجانب تقرير التوظيف ADP، وبيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، وذلك للحصول على مزيد من الدلائل حول صحة الاقتصاد الأمريكي وما إذا كان سيمنع بنك الاحتياطي الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

كما أنّ بيانات الوظائف الضعيفة قد تؤدي إلى ارتفاع قصير الأجل في الذهب، في حين أن قوة سوق العمل ستضغط على المعدن الأصفر لأنها قد تعني استمرار الاحتياطي الفيدرالي في تشديد السياسة النقدية، بحسب «رويترز».

أسعار الذهب والدولار عالميا

وترتفع أسعار الذهب للعقود الفورية للذهب الآن بنسبة 0.22% إلى 2352 دولار للأوقية، فيما تصعد العقود الفورية للذهب بنحو 0.25% إلى 2333 دولار للأوقية، وعلى الجانب الآخر، يرتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.16% إلى 104.215 نقطة.