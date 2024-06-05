افتتاح محطتي رفع صرف صحي باستثمارات 80 مليون جنيه في قويسنا

افتتح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، مشروع محطتي رفع صرف صحي ميت العبسي وكفر ميت العبسي بمركز قويسنا بجملة استثمارات بلغت 80 مليون جنيه لخدمة 40 ألف مواطن، وأطلق شارة بدء التشغيل التجريبي للمحطتين، واستمع إلى شرح مفصل من رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي عن الموقف التنفيذي لهما، موضحًا انتهاء الأعمال المدنية والكهروميكانيكية بنسبة 100%.

قيمة الاستثمارات بقطاع المياه خلال العام الحالي

وأشار إلى أنّ المنوفية شهدت طفرة هائلة وتطورًا ملحوظًا في مشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إذ بلغت قيمة الاستثمارات بالقطاع خلال العام الحالي مليارًا و874 مليون جنيه، وذلك من خلال إحلال وتجديد شبكات وآبار وإنشاء محطات حديد ومنجنيز، وتجديد شبكات الصرف الصحي ومحطات الرفع والمعالجة بنواحي المحافظة، إضافة إلى تنفيذ برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية «مشروعات الميجا» بمركز ومدينة تلا بجملة استثمارات تزيد عن مليار و381 مليون جنيه، وتشمل إنشاء محطات معالجة ورفع وشبكات انحدار ووصلات منزلية بما يساهم في تحسين نوعية مستوى الخدمات المقدمة للأهالي.

رصف طريق كفر «المصيلحة - الراهب»

وتفقد محافظ المنوفية، أعمال قطع الفرمة بطريق كفر «المصيلحة - الراهب» تمهيدًا لأعمال الرصف النهائية بطول 2 كم بتكلفة 11 مليون جنيه، ضمن خطة تطوير الطرق المؤدية لعمارات الراهب، كونه طريق مهم وحيوي، ووجه بضرورة متابعة الأعمال والتأكد من مراعاة المواصفات الفنية المقررة كافة ومعايير الجودة المحددة لتحقيق معدلات الأمان والسلامة للطرق.