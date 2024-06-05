«القومي لحقوق الإنسان» و«الأعلى للثقافة» يعقدان حلقة نقاشية لنشر الوعي بالمواطنة

ينظم المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، السبت المقبل 8 يونيو، حلقة نقاشية بعنوان «العلاقة بين الثقافة والإعلام والقانون من منظور حقوق الإنسان والمواطنة»، بالتعاون مع لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة، ويشارك في الحلقة النقاشية عدداً من المفكرين، والبرلمانيين المتخصصين في مجال حقوق الإنسان والإعلام.

الحلقة النقاشية تهدف إلى نشر ثقافة الوعي بحقوق الإنسان

وقال السفير فهمي فايد الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، في بيان، إن الحلقة النقاشية تهدف إلى نشر ثقافة الوعي بحقوق الإنسان والمواطنة من خلال أسس ثقافية وقانونية وإعلامية، بحكم أن الثقافة تُنتج محتوى حقوق الإنسان والمواطنة، والقانون يضعها في نصوصها الدستورية والقانونية، ثم يأتي دور الإعلام الوطني لنشرها في المجتمع.