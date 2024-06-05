طقس الإسكندرية اليوم.. ارتفاع حرارة ورفع الرايات الخضراء والصفراء بالبحر

شهد طقس الإسكندرية اليوم، استمرار الأجواء الحارة نظرا لتسجيل درجة الحرارة اليوم 31 درجة مئوية، وهو الأمر الذي تبعه ذهاب المواطنين إلى الشواطئ مستغلين هدوء واستقرار حالة البحر ورفع الرايات الخضراء بشواطئ القطاع الشرقي والصفراء بالغربي.

حالة طقس الإسكندرية اليوم

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية اليوم يشهد أجواء حارة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة التي وصلت إلى 59%، بالإضافة إلى قوة أشعة الشمس.

اعتدال أمواج البحر المتوسط في الإسكندرية

وارتبط طقس الإسكندرية في تلك الآونة بحالة ارتفاع الأمواج التي شهدت اعتدالا نسبيا بحسب الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية التي طالبت المواطنين بضرورة انتهاز الفرصة، وتغيبر الأجواء، وقال في بيا لها: «خد أصحابك وأحبابك واقضي وقت حلو على البحر».

حقوق المواطنين على شواطئ الإسكندرية

كما أكدت الإدارة أن الإكرامية ممنوعة وفي حال فرض العامل إكرامية على أي مواطن يجب التواصل لأخذ الحق سريعا، كما أن دورات المياه ووحدات تغيير الملابس مجانا.