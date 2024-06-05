8 خدمات مصرفية متاحة خلال إجازة البنوك في عيد الأضحى.. اعرفها

من المنتظر أن يعلن البنك المركزي المصري بعد أيام قليلة موعد إجازة البنوك المصرية في عيد الأضحى المبارك 2024، وقالت مصادر مصرفية إن هذا العام ستكون تقريبًا 9 أيام مرتبطة بالإجازة الأسبوعية والرسمية.

ومن المتوقع أن تبدأ إجازة البنوك المصرية من يوم 14 يونيو وحتى يوم 22 يونيو، بحسب المصادر المصرفية في تصريحات لـ«الوطن»، ونرصد في السطور التالية خدمات تكون متاحة خلال إجازة عيد الأضحى.

خدمات متاحة في البنوك خلال إجازة عيد الأضحى

- خدمات السحب والإيداع من ماكينات الصراف الآلي ATM.

- استخدام المحفظة الذكية.

- التحويل النقدي عبر تطبيق إنستاباي التابع للبنك المركزي المصري أو تطبيقات البنوك.

- شراء أو كسر الشهادات والودائع من خلال الموبايل البنكي.

أبرز الخدمات المتوفرة في إجازة البنوك

- إمكانية سداد المستحقات الخاصة بالبطاقات الائتمانية.

- يمكن مراجعة رصيد الحساب سواء من ماكينات الـATM أو التطبيقات البنكية المتوفرة على الهواتف.

- التواصل مع خدمة العملاء في جميع البنوك.

- الاطلاع أو تحميل كشف حساب البطاقات الائتمانية والمجمعة.