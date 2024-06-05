«تعليم القاهرة»: لم نرصد مشكلات في امتحانات الدبلومات الفنية اليوم
كتب:
أميرة فكري
03:07 م | الأربعاء 05 يونيو 2024
صورة أرشيفية
كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، عن تقرير غرفة عمليات المكلفة بمتابعة امتحانات الدبلومات الفنية 2024، والذي أشار إلى أن الطلاب أدوا الامتحانات في هدوء تام.
امتحانات الدبلومات الفنية 2024
وأكدت مديرية التعليم بالقاهرة، أن امتحانات الدبلومات الفنية 2024، تسير بشكل منتظم، ولا يوجد شكاوى من الامتحانات، مشيرا إلى التواصل اللحظي بجميع غرف عمليات الإدارات التعليمية لمتابعة الامتحانات بسلام.
ويؤدى طلبة الدبلومات الفنية الامتحانات التحريرية كالآتي:
صناعي 5 سنوات من التاسعة للحادية عشر ونصف مواد تخصص.
تخصص مزدوج صناعي امتحانات عملية تجاري 3 سنوات.
تخصص تجاري 5 سنوات تخصص، تعليم مزدوج فندقي امتحانات عملية فندقي 3 سنوات تخصص.