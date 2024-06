وفاة الممثلة جانيت تشارلز شبيهة الملكة إليزابيث عن عمر يناهز 96 عاما

توفيت الممثلة جانيت تشارلز، شبيهة الملكة البريطانية إليزابيث، التي اشتهرت بدورها في فيلمي «Austin Powers» و«Naked Gun»، عن عمر يناهز 96 عاما، وذلك أثناء وجودها في دار الرعاية في جريت بادو، وكانت صعدت إلى الشهرة بعد ملاحظة التشابه الغريب بينها وبين الملكة إليزابيث الثانية التي رحلت أيضا عن عمر يناهز الـ 96 عاما في عام 2022، وفقا لما نشره موقع «مترو».

وقالت ابنتها كارول كريستوفي في إشادة مؤثرة، «كانت أمي شخصية حقيقية وقوة من قوى الطبيعة، لقد عاشت حياة مذهلة، كانت دائمًا تحترم الملكة وتعشق العائلة المالكة. سنفتقدها كثيرا».

من هي جانيت تشارلز

لعبت جانيت تشارلز دور الملكة في أفلام شعبية مثل «Austin Powers in Goldmember» و«National Lampoon’s European Vacation»، و«The Naked Gun: From the Files of Police Squad».

وعلى مدار حياتها المهنية درست الممثلة الراحلة سلوكيات الملكة وصوتها من أجل تحسين أدائها كشبيهة لها، وكان يُنظر إليها على أنها أحد أفضل شبيهي الملكة إليزابيث في هذا المجال، وعملت في السينما والتلفزيون حتى تقاعدها في عام 2014.