وزير التموين: نسبة سوء استخدام منظومة الخبز المدعم من 10لـ15%.. وهذا رقم كبير

كشف وزير التموين الدكتور علي المصليحي، تكلفة سوء استخدام الخبز المدعم في المنظومة الخاصة بدعم الخبز قائلا: «تقدير الدراسات التي أجريت بواسطة شركات متخصصة عبر منحة من البنك الدولي، أن نسبة سوء استخدام الخبز المدعم لا تقل عن 10-15% من قيمة الدعم المقدم لبند الخبز».

وأضاف وزير التموين خلال لقاء ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة ON، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، «نسبة مش قليلة لو بتكلم عن 100 مليار رغيف».

المصيلحي: نريد استخدام الخبز في الاستهلاك الآدمي

وعن أوجه سوء الاستخدام قال: «سوء الاستخدام له أوجه كثيرة، إحنا عاوزين استخدام العيش في الاستهلاك الآدمي وليس في بديل آخر».

وأوضح أن الحل الأمثل هو التوجه إلى الدعم النقدي المشروط: «رئيس الوزراء ضبط المعادلة لأن الناس كانت بتخاف أن الدعم النقدي يتأثر بسبب التضخم وتراجع قيمة الجنيه لكن مراجعة قيمة الدعم النقدي بمؤشرات التضخم والأسعار العالمية سيكون حلا ناجحا».

تدشين المشروع القومي للصوامع أسهم في تقليل الهادر

وعن حسابات هادر محصول القمح أثناء حصاده وجمعه وتشوينه قال: «جمع المحصول وتشوينه أصبح يتم بكفاءة عالية منذ عام 2014 بعد تدشين المشروع القومي للصوامع، وأنا كنت وزير أيام جمع المحصول في الشون المفتوحة كانت نسبة الهدر 20-25 %، وكنا أحيانا نجد رملا في الرغيف، لكن مع المشروع القومي للصوامع أصبح فاقد الهدر لا يتجاوز 0.3% وده توفير كبير جدا».