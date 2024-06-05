«اتصالات النواب»: تشغيل المسجل الصوتي بـ5 آلاف سيارة أوبر

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أنه تم الانتهاء من تشغيل المسجل الصوتي داخل رحلات شركة أوبر لضمان سلامة الركاب.

التسجيل الصوتي للمكالمة الهاتفية

وقال النائب أحمد بدوي لـ«الوطن» إن هناك 5 آلاف سيارة للنقل الذكي تتبع شركة أوبر، من أصل 250 ألف سيارة، تعمل الآن بنظام التسجيل الصوتى للمكالمة الهاتفية، التي تتم بين العميل وسائق المركبة، وتم ربطها بغرفة العمليات المركزية للشركة.

ولفت إلى أنه جار حاليا تركيب كاميرات مراقبة فى سيارات النقل الذكي، وسيتم ربطها أيضا بالشبكة التابعة للشركة، لضمان مستوى خدمة الخدمة المقدمة، علاوة على تحقيق السلامة والأمان للراكب بعد الحوادث التى شهدتها هذة الشركة في الشهور الماضية.

لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وشدد النائب أحمد بدوي على أن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عقدت اجتماعا مهما اليوم، لكتابة التوصيات التي خرجت عن اللجنة لتنظيم عوامل الأمان داخل شركات النقل الذكي.

وأوضح أن الشركات العاملة فى النقل الذكي أبلغت اللجنة بوقف التعاون مع أي سائق جديد متقدم للعمل، لحين التقدم بالفحوصات الخاصة بتحليل المخدرات، والتي ستجرى فى المعامل المركزية لوزارة الصحة.