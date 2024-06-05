مفاجأة عن ارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب النشاط البشري.. وصلت لرقم غير مسبوق

في دراسة قام بها مركز اوسلو لأبحاث المناخ الدولية ونشرت اليوم الأربعاء، حذر عشرات من الباحثين المتخصصين من الارتفاع الكبير لحرارة الأرض، بسبب النشاط البشري الذي وصل إلى مستوى كبير غير مسبوق، كما حذروا من وصول الحرارة إلى 1.5 درجة في فترة زمنية ضيقة.

وذكر العلماء في الدراسة التي نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية، أن ارتفاع حرارة الأرض في زيادة غير مسبوقة، إذ بلغ 0.26 درجة مئوية في الفترة بين 2014 و2023، وتلك النتائج جاءت بعد 60 باحثا، اعتمدت على استخدام أساليب الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

زيادة درجة حرارة الأرض

وبلغ ارتفاع الحرارة الذي سببه الإنسان، 1.19 درجة مئوية في العقد الحالي، في زيادة كبيرة مقارنة بالأرقام التي جاءت في آخر تقرير، حيث بلغ 1.14 درجة مئوية خلال الفترة من 2013-2022.

ويذكر أنه في عام 2023 بلغت الحرارة 1.31، نتيجة النشاط البشري، أما إجمالي الاحترار وصل إلى 1.43 درجة مئوية، إذ أدى تقلب المناخ الطبيعي دورا مهما.

تقديم العلماء بيانات سنوية عن درجة حرارة الأرض

ومن المفترض أن يقدم العلماء بيانات سنوية، من أجل إبلاغ المشاركين في أحد المؤتمرات التي تهدف إلى احتواء الاحترار عن أقل من درجتين مئويتين.

بيير فردلنجشتاين الأستاذ في جامعة إكستر، قال إن زيادة انبعاثات الغازات الدفيئة بطريقة سريعة أقل مما كانت عليه سنة 2000، وفي الوقت نفسه لا تزال الانبعاثات في تزايد مستمر، ولابد من انخفاضها حتى تصل إلى الصفر.