عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرا تليفزيونيا بعنوان: «إجراءات جديدة يعلنها بايدن للحد من تدفق اللاجئين والمهاجرين».

المزيد من المهاجرين

في خطوة تهدف إلى الحد من تدفق المزيد من المهاجرين وطالبي اللجوء، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حزمة من القيود الجديدة لدخول الولايات المتحدة.

تدفق المهاجرين عبر الجنوب الأمريكي لطالما كانت نقطة شائكة أمام الرئاسة الأمريكية السابقة والحالية، حيث تشكل ملفا حرجا في المعركة الانتخابية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ومنافسه الجمهوري دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية.

ويسمح الأمر التنفيذي الصادر عن بايدن، على طول انتظار للمسؤولين بالتصدي لطالبي اللجوء والمهاجرين عندما يصل عددهم إلى 2500 شخص يوميا، وبموجب الأمر ستتمكن السلطات من ترحيل المهاجرين الذين عبروا إلى الولايات المتحدة من دون الوثائق المطلوبة.

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أكدت في بيان، أن تدابير اللجوء الجديدة التي أعلنتها الولايات المتحدة، تفرض قيودا قاسية على حق طلب اللجوء في البلاد، وأن تدابير بايدن الجديدة ستحرم الكثيرين من اللجوء وهم في أمس الحاجة لحماية دولية.