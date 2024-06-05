في ذكرى رحيلها.. هواية لهدى سلطان جعلتها تخصص غرفة لها في منزلها

موهبة فنية نادرة، ذاع سيطها في مجال الغناء، لتنتقل بأغانيها إلى التمثيل وتقدم تحفا فنية، وأخذت تتنقل بموهبتها بـ«تاكسي الغرام»، مرورًا برصيف نمرة خمسة، حتى أصبحت هدى سلطان، التي يصادف اليوم ذكرى رحيلها، ورغم استطاعتها الجمع بين الغناء والتمثيل، كان منزلها يحتضن هواية أخرى ربما لا يعرف عنها الكثير.

التفصيل والخياطة

حبها للتمثيل والغناء، لم يمنعها من عشقها وحبها للخياطة والتفصيل، وكشفت ابنتها ناهد فريد شوقي وحفيدتها ناهد السباعي، عن تفاصيل هذا الأمر، خلال استضافتهن في إحدى حلقات برنامج «معكم»، التي تقدمه منى الشاذلي، وأكدت ناهد السباعي أن أول فستان ترتديه كان من تفصيل جدتها، قامت بتفصيله لها بمناسبة عيد ميلادها الأول، وأوضحت ابنتها «ناهد» تفاصيل أخرى بشأن حبها للخياطة، «هي كانت بسيطة جدًا، بتخلص التصوير وترجع تفصلنا هدوم، وكان عندها أوضة كبيرة في البيت للتفصيل بس، وكانت بتعملنا البيجامات ومرة عملت مايوهات، وأغلبية لبسها كان تفصيلها، ولسه لحد دلوقتي في البيت عندنا تابلوهات للفساتين اللي عملتها».

الغناء في الأفراح

رغم حبها وعشيقها للغناء، لكنها كانت لا تفضل الغناء في الأفراح أو الحفلات، فهي كانت تفضل التواجد بين أبنائها، لكن ذكرت حفيدتها ناهد السباعي خلال الحلقة نفسها أنها كانت تكسر هذه القاعدة في حالات خاصة، «ما كانتش بتحب تغني غير في الأوبرا، وما غنتش غير في أفراح بناتها وأحفادها بس».

وفاة هدى سلطان

رحلت هدى سلطان في الـ 5 من يونيو عام 2006، متأثرة بإصباتها بمرض السرطان، عن عمر ناهز 80 عاما.