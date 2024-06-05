آخر سعر للدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك.. «اعرف وصل كام»

يتراوح سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك الآن، بين 47.46 - 47.67 جنيها في البنوك، ليسجل سعر الدولار في البنك المركزي 47.57 جنيها للشراء، و47.67 جنيها للبيع، وفقا للموقع الرسمي للبنك.

سعر الدولار في البنوك

ترصد «الوطن» آخر تحديث لسعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك، وفقا لآخر سعر بمواقع البنوك الرسمية على الإنترنت.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، 47.57 جنيه للشراء و47.67 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي اليوم إلى 47.57 جنيه للشراء، و47.67 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه، في بنك مصر 47.46 جنيه للشراء و47.56 للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB إلى 47.57 جنيه للشراء و47.67 جنيه للبيع.