الدولار يتراجع في البنوك الآن.. اعرف آخر سعر وصل لكام؟

تراجع الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك الآن، ليسجل تراجعًا جديدًا، إذ يتراوح سعره بين 47.2 و47.32 جنيه، وفقًا للأسعار المتداولة على شاشات أسعار البنوك الآن.

سعر الدولار في البنوك الآن

ترصد «الوطن» سعر الدولار أمام الجنيه المصري، بعد تراجعه الآن في البنوك، وفق آخر تحديث لمواقع البنوك الرسمية على الإنترنت.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية 47.17 جنيه للشراء و47.27 جنيه للبيع، مقارنة مع أسعار التعامتلا الصباحية عند 47.27 جنيه للشراء و47.37 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم إلى 47.19 جنيه للشراء، و47.29 جنيه للبيع، مقارنة مع 47.27 جنيه للشراء، و47.37 جنيه للبيع.

فيما بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في بنك مصر 47.2 جنيه للشراء و47.3 للبيع، مقارنة مع 47.27 جنيه للشراء و47.37 للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري، 47.22 جنيه للشراء، و 47.32 جنيه للبيع.

كما تراجع سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB إلى 47.19 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع.