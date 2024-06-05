aiBANK يطلق حساب توفير بعائد يومي يصل إلى 20%

أعلن اليوم aiBANK، أحد البنوك الرائدة في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات، عن إطلاق حساب توفير سوبر يومي بلس.

ويتيح هذا الحساب الجديد للعملاء العديد من المميزات، ومن بينها الحصول على عائد يصل إلى 20% ويضاف يوميًا إلى حساب العميل، بالإضافة إلى خصم 50% على المصاريف الإدارية للقرض الشخصي، مع إمكانية إصدار بطاقة ائتمانية مجانًا لأول مرة، فضلًا عن إمكانية إصدار دفتر شيكات وجوائز ربع سنوية للعملاء، وذلك إلى جانب تغطية تأمينية مقدمة من شركة كاف للتأمين، التابعة لشركة إي اف چي فاينانس.

وسوف تقوم شركة كاف للتأمين بتوفير تأمين مجاني على الحياة لعملاء aiBANK على متوسط رصيد العميل حتى مليون جنيه، وذلك وفقًا لمتوسط رصيد العميل خلال فترة آخر 6 أشهر. ويأتي ذلك التعاون مع شركة كاف للتأمين في أعقاب قيام aiBANK بتوقيع اتفاقية تعاون مع ڤاليو، شركة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إصدار بطاقة ائتمانية جديدة، وذلك في إطار الاستراتيجية التي يتبناها البنك لتعظيم الاستفادة من جهود التضافر والتكامل بين مختلف الشركات والمنصات التابعة لمجموعة إي اف چي القابضة.

وفي هذا السياق، صرّح شريف ندا، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية، شبكة الفروع في «aiBANK»، أن إطلاق حساب التوفير اليومي الجديد يأتي في إطار استراتيجية aiBANK الطموحة التي ترتكز على توفير خدمات مصرفية شاملة وتقديم باقة متنوعة من المنتجات والخدمات الجديدة والمتميزة في السوق المصرفي المصري. وأضاف شريف أن إطلاق الحساب الجديد يعكس الجهود التي يبذلها البنك والتزامه بتحقيق الشمول المالي سعيًا إلى تمكين كافة شرائح المجتمع من الحصول على المنتجات والخدمات المالية التي تلبي مختلف احتياجاتهم وخلق فرص استثمارية آمنة، فضلًا عن مرونة التحكم في مدخراتهم إلى جانب الاستفادة من أفضل عائد على حساب توفير والذي يصل إلى 20%.

ومن جانبه، أعرب محمد عبد المنصف، رئيس تطوير منتجات التجزئة المصرفية في «aiBANK»، عن اعتزازه بإطلاق حساب التوفير الجديد "سوبر يومي بلس" والذي يأتي في إطار التزام البنك المتواصل بتعزيز الابتكار وتقديم الخدمات المصرفية التي تركّز على توفير أفضل خدمة للعملاء. وأكد عبد المنصف أن البنك يضع على رأس أولوياته البقاء في صدارة توجهات السوق وفهم الاحتياجات المتطورة لقاعدته الواسعة من العملاء، حيث يتطلع البنك إلى إعادة صياغة مفهوم الخدمات المصرفية، وذلك عبر توفير مزيج فريد من المزايا الشاملة، ومن بينها أسعار الفائدة التنافسية والمرونة المالية العالية في إتمام الخدمات.

ومن ناحية أخرى، أكد محب سلوانس، رئيس قطاع المبيعات بشركة كاف للتأمين، على سعادته بالتعاون مع aiBANK والذي سيتم بموجبه توفير منتج فريد لعملاء حسابات التوفير، مشيرًا إلى أن شركة كاف نجحت في تعظيم الاستفادة من أطر التضافر والتكامل بين مختلف الشركات التابعة لمجموعة إي اف چي القابضة على تقديم مفاهيم مبتكرة للسوق، فضلًا عن تعزيز مكانتنا التنافسية في مجال الخدمات المالية. وأضاف سلوانس أن هذا المنتج الابتكاري سوف يتيح ربط مبالغ التأمين مع ودائع العملاء مع الحد الأدنى من الاستثناءات، وهو ما يسمح بزيادة قيمة التغطية التأمينية مقابل أرصدتهم في aiBANK، مؤكدًا على أن حساب التوفير الجديد سوف يساهم في سد الفجوة في التغطية التأمينية، وذلك بما يتماشى مع المبادرات الوطنية التي وضعها البنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية.

وفي إطار خطة aiBANK لتقديم باقات متنوعة من الخدمات المصرفية التي تلبي مختلف احتياجات عملائه من الأفراد والشركات، فقد أطلق البنك خلال عام 2023 وديعة "سلم واستلم" بعائد يصل إلى 21٪ يصرف مقدماً وبحد أدنى لربط الوديعة 500 ألف جنيه و بدون حد أقصى، وهو ما يتيح للعملاء الاستفادة من الفوائد مقدمًا وتجنب أي تغيّر في الأسعار في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها الساحتين المحلية والعالمية. وتتيح هذه الوديعة آجال تصل إلى 6 أشهر مع إمكانية الاسترداد في أي وقت طبقًا للشروط والأحكام.

وجدير بالذكر أن aiBANK يحرص على تقديم خدماته لكافة العملاء من خلال شبكة واسعة تضم 34 فرعاً في جميع أنحاء الجمهورية، ومن بينها 3 فروع إسلامية تقدم المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة.وفي إطار استراتيجية الشمول المالي التي يتبناها البنك عبر التوسع في تقديم الخدمات المصرفية لخدمة كافة شرائح المجتمع، قام البنك مؤخرًا بافتتاح فرع بالمنصورة مع تجهيزه لاستقبال العملاء من ذوى الهمم، بالإضافة إلى التوسع بشبكة الصراف الآلي ATM بنسبة 30% بنهاية 2023 لتغطي أغلب المناطق الحيوية، بهدف تسهيل حصول العملاء على الخدمات المصرفية في أي وقت ومن أي مكان.

نهاية البيان-

عن aiBANK

تأسس aiBANK عام 1974 كبنك استثمار وأعمال تحت اشراف البنك المركزي المصري، وبدأ نشاطه عام 1978 برأسمال يبلغ 40 مليون دولار أمريكي وتمت زيادته إلى 1,987 مليون جنيه في عام 2020، وبناء على قرارات الجمعية العامة المنعقدة في 10 اكتوبر 2021 وبعد استكمل صفقة الاستحواذ تمت الموافقة على زيادة رأس المال المدفوع ليصبح 5,000,000,003 جنيه مصري وذلك بعد تعديل هيكل الملكية للبنك ودخول مستثمرين جدد بالإضافة للمستثمرين الحاليين وفقاً الآتي:

مجموعة إي اف چي القابضة ش.م.م بنسبة 51%

صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي بنسبة 25%

بنك الاستثمار القومي بنسبة 24%

يقدم البنك كافة الخدمات المصرفية للشركات والأفراد من خلال منتجات التجزئة المصرفية المختلفة بالإضافة إلى خدمات الاستثمار والخزانة مع تقديم الخدمات الإسلامية والمخصص لها هيئة شرعية قوية تعمل طبقا للمعايير المصرفية الإسلامية، هذا إلى جانب خدماته للشركات والمؤسسات وذلك بالمشاركة في تمويل المشروعات القومية العملاقة من خلال القروض المشتركة Syndicated loans التي تعود بالنفع على الاقتصاد القومي وعلى البنك في ذات الوقت. ويسعى البنك إلى دعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعتبر درع من دروع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوقت الراهن.

ويرتكز البنك في تقديم خدماته لكافة العملاء من خلال عدد (34) فرع منتشرين في جميع أنحاء الجمهورية مع العمل على التوسع جغرافياً وافتتاح فروع جديدة، بالإضافة إلى توسيع شبكة الصراف الآلي ATM لتغطي أغلب الأماكن الحيوية. يحرص البنك على إرضاء عملائه من خلال تقديم الخدمات المتميزة والتنافسية مع العمل على توفير أحدث انظمة تكنولوجيا المعلومات لتطوير الأداء وتحسين ورفع مستوى الخدمات المصرفية بالإضافة الى الاهتمام بصقل مهارات العاملين من خلال تدريبهم على أحدث البرامج التدريبية.

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على:

ريهام عباس

رئيس قطاع العلاقات العامة واتصالات المؤسسة في aiBANK

rabbas@aibegypt.com

عن شركة كاف للتأمين:

«كاف» هي شركة متخصصة في خدمات التأمين على الحياة وتنمية الثروات والتأمين الصحي. وتعد الشركة، التي تأسست عام 2021، ثمرة التعاون المشترك بين كلٍ من «مجموعة إي اف چي القابضة» وشركة «جي بي كابيتال» ومجموعة «طوكيو مارين»، وتعكف الشركة على تطوير منصة خدمات تأمينية بهدف تعظيم القيمة المقدمة للأفراد والشركات في مجالات التأمين على الحياة وتنمية المدخرات والتأمين الصحي لشرائح المجتمع التي لا تحظى بالخدمات التأمينية الكافية. كما تسعى إلى مواصلة تقديم حلولها التأمينية الابتكارية بغرض زيادة معدلات الطلب بين عملائها من الأفراد والشركات، فضلًا عن سد الفجوة التأمينية في السوق المصري.

عن مجموعة إي اف چي القابضة:

تحظى مجموعة إي اف چي القابضة كود (EGX: HRHO.CA – LSE: EFGD) بتواجد مباشر في 9 دول عبر ثلاث قارات، حيث نشأت الشركة في السوق المصري، وتوسعت على مدار أربعة عقود من الإنجاز المتواصل. وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس) ومنصة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس) والبنك التجاري (aiBANK)، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.

ويعد إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وذلك عبر تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر. وفي السوق المصري، تمتلك مجموعة إي اف چي القابضة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي وهي إي اف چي فاينانس، والتي تغطي أنشطة متعددة تتضمن شركة تنميه والتي تقديم باقة متكاملة من الحلول المالية تركيزاً على شريحة الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر ومنصة التأجير التمويلي والتخصيم إي اف چي للحلول التمويلية، وشركة ڤاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية ومنصة الدفع الإلكتروني بيتابس مصر وشركة بداية للتمويل العقاري وشركة كاف للتأمين. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقديم خدمات البنك التجاري من خلال aiBANK، البنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.