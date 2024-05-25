«الشعب الجمهوري»: المرأة الفلسطينية صاحبة بطولة في حربها مع الاحتلال الإسرائيلي

أثنت فاتن الفقي، عضو هيئة مكتب أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، بالمرأة الفلسطينية التي ضربت أروع الأمثلة في الحرب الدائرة الآن، وإصرارها على مٌواصلة رعاية الأسرة، ودعم القضية الفلسطينية والوقوف بجانب القيادة السياسية الفلسطينية.

بناء الدولة الفلسطينية

وقالت فاتن الفقي، إنّ منذ يوم العاشر من أكتوبر الماضي، والأم الفلسطينية تٌمثل بطولة خاصة سواء في صلابتها وقدرتها على دعم أبنائها وسط لهيب الحرب، أو في مواصلة الأمل في بناء الدولة الفلسطينية.

مصر حريصة على دعم القضية الفلسطينية

وأشارت «الفقي»، إلى أنّ الغرب دائمًا ما ينادي بحقوق المرأة، لكن ما يفعله جيش الاحتلال حيال المرأة الفلسطينية عكس ذلك تمامًا، إذ يطالبون بحقوق المرأة عالميا ويقفون عاجزين، حينما يتعاملون مع المرأة الفلسطينية وأطفالها.

وأشادت «الفقي»، بدور القيادة السياسية المصرية وحرصها على دعم القضية الفلسطينية واستمرار تقديم المساعدات والحرص على التأكد من وصولها للأمهات والأطفال.