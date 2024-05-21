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حزب الشعب الجمهوري يعقد اجتماعا لبحث خطة العمل في الفترة المقبلة

كتب:

محمد أباظة
02:30 م | الثلاثاء 21 مايو 2024
جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

عقد حزب الشعب الجمهوري، اجتماعًا تنظيميًا، مع أعضاء هيئته البرلمانية بمجلس النواب، وذلك بمقر الأمانة المركزية بالقاهرة الجديدة.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد صلاح أبوهميلة الأمين العام للحزب- رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، وأحمد الألفي الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم والعضوية- أمين تنظيم الحزب، وأعضاء الهيئة البرلمانية، بالإضافة إلى عدد من أعضاء الأمانة المركزية.

خطة العمل الفترة المقبلة

تناول الاجتماع مناقشة خطة العمل خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك مشاريع القوانين التي سيتم تقديمها لخدمة المواطنين والنهوض بمختلف القطاعات، فضلًا عن عرض القرارات والتوصيات التي سيتم العمل بها خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتنسيق بين كل من النواب والأمانة المركزية وأمانات المحافظات.

من جانبه، استهل اللواء محمد صلاح أبو هميلة، كلمته خلال الاجتماع بالترحيب بأعضاء الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، مشيداً بجهودهم المتميزة في خدمة الوطن والمواطن.

واستعرض الأمين العام للحزب، بعض الضوابط والتوصيات الواجب اتباعها من قبل النواب داخل المجلس، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام باللائحة التنفيذية للمجلس، وذلك أثناء تقديم طلبات الإحاطة أو مناقشتها. 

وفي سياق متصل، أوضح «الألفي» خلال كلمته، الخطوات المستقبلية لتعزيز دور الحزب في مختلف القضايا الوطنية والاجتماعية من خلال أعضائه بمجلس النواب.

كما أكد أمين تنظيم الحزب، ضرورة العمل على تنمية وتطوير العمل الخدمي في الشارع، بما يعود بالنفع على كل من المواطنين والحزب.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.