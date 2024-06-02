تريند زيت الخروع يغزو تيك توك.. واستشاري تغذية يحذر من تقليده

تريند جديد انتشر مؤخرا عبر تطبيق «تيك توك»، أقدم فيه بعض صانعي المحتوى على تناول زيت الخروع، لتشجيع متابعيهم على التجربة التي يدّعون أنها تفيد الجسم في التخلص من السموم، متجاهلين الأعراض التي تصاحب تناوله من الإصابة بالمغص والإسهال إضافةً إلى بعض المخاطر الصحية.

زيادة حركة الأمعاء

المعروف عن زيت الخروع أنه علاج فعال لمشاكل الشعر والبشرة، ويمكن لجرعة صغيرة منه أن تعالج الإمساك، لكنها في الوقت نفسه تسبب بعض الأضرار للجسم والتي فسرتها جين كلارك، ممرضة سلس البول خلال حديثها لمجلة «Newsweek» في أن تناول زيت الخروع ينشّط مستقبلات «البروستاجلاندين»، وهي مواد دهنية مسؤولة عن حركة الأمعاء، وفور وصول زيت الخروع إلى المعدة تحدث تقلصات سريعة تدفع المحتويات داخلها عبر الأمعاء الدقيقة دون إعطائك الوقت لهضم المحتوى بالكامل وتكوين براز صلب، وهو ما يسبب إسهالا شديدا.

أضرار تناول زيت الخروع

زيت الخروع يمنع امتصاص السوائل ويسبب حركة الأمعاء المتسارعة، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى الجفاف وسوء التغذية بحسب الدكتور أحمد عبدالمنعم استشاري التغذية العلاجية، الذي أوضح خلال حديثه لـ«الوطن» أن الخروع كان يستخدم قديما لعلاج الإمساك، وعندما ظهرت بعض الاتجاهات الداعية إلى استخدامه في مجال التخسيس نظرا لسهولة التخلص من الطعام في المعدة، بمجرد شرب كمية قليلة منه، رصدت الأبحاث المعملية بعض الآثار الجانبية المتمثلة في الشعور الدائم بالغثيان والرغبة في القيء الناتجين عن سوء التغذية وتناقص العناصر الغذائية اللازمة في الجسم.

خرافة طبية على تيك توك

التحدي الذي يجد رواجا بين بعض صانعي المحتوي حول العالم يتضمن كذلك دهن البطن بزيت الخروع، ووضع نقطة منه داخل السرة للاعتقاد بفاعليته في الوقاية من مرض السرطان وهو ما وصفته «كلارك» بـ«الخرافة»، مؤكدةً أنه لا يوجد دليل علمي على أن زيت الخروع له أي تأثير على الأمراض الخطيرة مثل السرطان، كما أن الانسياق وراء مثل تلك التحديات الغريبة يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة.