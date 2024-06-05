كاتب صحفي: أمريكا أكبر دولة راعية للإرهاب في العصر الحديث

قال إيهاب عمر، الكاتب الصحفي بالأهرام، إن خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونجرس الأمريكي يعد طوق نجاه له، إذ يعاني من تشرذم حكومته والنخبة الحاكمة في تل أبيب، ويسعى لتوظيف هذه الخطوة، للعودة ظافرا من أمريكا لإسرائيل مرة أخرى، على أمل أن يرمم حكومته أو -على الأقل- يواصل ارتفاع شعبيته قبل الخطوة الحتمية بتقديم الاستقالة، والذهاب لانتخابات مبكرة.

الولايات المتحدة أكبر دولة مارقة

أضاف «عمر»، خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، أن الولايات المتحدة أكبر دولة مارقة وراعية للإرهاب في العصر الحديث، لذلك الإرهابي «نتنياهو» مدعو للكونجرس الأمريكي، في إشارة إلى المستوى الذي وصلت إليه السياسة الأمريكية.

ولفت إلى أن الإرهاب ليس أسامة بن لادن أو القاعدة أو «داعش»، لكن النسخة الأولى لـ«بن لادن» كانت العصابات الصهيونية، التي صنعت ما يسمى بدولة إسرائيل، وليتهم استطاعوا أن يتحولوا لدولة، لكن إلى الآن استمروا في السياسات الإجرامية كعصابات.

وتابع: «ما نراه اليوم في نكبة غزة، التي هي أكثر إجراما من نكبة فلسطين 1948، ودعم أمريكا الكامل، يوضح بزيارة "نتنياهو" لأمريكا إلى أي مدى أنها دولة راعية للإرهاب».