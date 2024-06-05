«رفض ياخد أي فلوس».. السائق عبدالمنعم يكرم ضيافة فلسطينيين في بورسعيد

علاقة قوية تجمع الشعب المصري وشقيقه الفلسطيني على مر الزمان، تجسدت في إشادة الشاب الفلسطيني إبراهيم خضر أبو سالم، صاحب الـ 32 عاما، بمواطن مصري يعمل سائق تاكسي في محافظة بورسعيد، وبسبب هذا الموقف، أخذ يتغنى بمصر وأهلها.

«والله انتوا ربنا بيحبكوا يا مصريين» كلمات صادقة تخرج من صميم قلب هذا الشاب، الذي أراد أن يرفه عن نفسه، ليقع الاختيار على مدينة بورسعيد الباسلة، وبسبب عدم اطلاعه على معالمها، كان سائق التاكسي «عبد المنعم»، هو دليله في هذه الرحلة التي ستصبح شاقة نوعًا ما.

«3 ساعات بيلف معانا» يتنزه «إبراهيم» رفقة صديقه في شوارع بورسعيد، يصطحبهما سائق التاكسي «عبد المنعم»، في كل مكان، دون طلب أي أموال، وهذا ما شعر به «إبراهيم» وصديقه، وبعد انتهاء اليوم، أرادوا الذهاب إلى أحد الفنادق للارتياح من مشقة السفر والتنزه، لكن لم يتمكنوا لأسباب عديدة، من ضمنها عدم وجود غرف فارغة، ليقرر «إبراهيم» وصديقه قرارا غريبا «قلنا هنقعد على كافيه للصبح وهنمشي، بس برضه هو ما سابناش».

شعور بالطمأنينة والأمان، يشعر به «إبراهيم» بسبب ما يقوم به سائق التاكسي، الذي ذهب معهم إلى أحد الكافيهات لقضاء مهمته الأخيرة معهم، وكانت المفاجأة عند مغادرة سائق التاكسي، وهو لا يريد المغادرة ويجلس معهم ولم يتوقف عند هذا الحد، بل ظل يقدم مواقف الشهامة «رفض ياخد أي فلوس، أنا بالعافية أقنعته».

يجلس الشابان الفلسطينيان على هذا المقهى، وهما في انتظار الصباح للعودة إلى القاهرة، وفي التوقيت نفسه يشغل باله الشباب، وسرد لـ«الوطن» تفاصيل الحوار الذي دار بينه وبين زوجته عند عودته للمنزل، وهو متأثر للغاية بسبب ما مر به معهم طوال اليوم، «حكيت لها تفاصيل اللي حصل، لقيتها بتقولي هاخد بنتنا ونروح نبات في بيت أهلي».

عرض «عبد المنعم» عليهم القدوم إلى منزله، وهو في غاية السعادة لاستقبالهم، لم يصدق أحد منهم ما يفعله هذا الرجل معهم، وأخذ «إبراهيم» وصديقه يسألان سؤالا واحدا «هو في حد بالطيبة دي؟»، لكن الكسوف والحرج، يسيطران على الموقف، ورغم تقديرهما له، إلا أنهما شعرا بالخجل بسبب ترك زوجته للمنزل، الموقف يترك فيهما أثرا طيبا ويعمق من حبهما لمصر وشعبها «إحنا بنعشق مصر وأهلها والله إحنا في بلدنا التانية».