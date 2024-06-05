سميحة أيوب: واجهت صعوبات في بداياتي.. وجورج أبيض أصر على تقديمي

تقام حاليًا فى دار الأوبرا المصرية، أمسية فنية بعنوان «سيدة المسرح وسيدة القلوب»، لتكريم الفنانة القديرة سميحة أيوب عن مشوارها الفني الكبير، والذي يأتي ضمن مباردة وزارة الثقافة والدكتور لمياء زايد رئيس دار الأوبرا المصرية، من أجل تكريم رموز الفن المصري والمبدعين وتقدير مشوراهم الفني.

صعوبات سميحة أيوب فى بداياتها بالتمثيل

وأوضحت الفنانة سميحة أيوب خلال كلمتها فى أمسية تكريمها، أنها واجهت صعوبات فى بدايتها فى التمثيل، خاصة فى المسرح لأنهم كانوا فى بادئ الأمر يبحثون عن الشكل الجميل فقط، لافتة إلى أن زكى طليمات رفض وجودها فى مسرحية بالمسرح القومي فى بدايتها، قائلة: «كان مستهيفيني وبيقولوا عليا بنت جميلة وخلاص»، مضيفة أن جورج أبيض هو من أصر على وجودها ومنحها فرصة لاثبات موهبتها، وهو ما فعلته وأشاد بها زكي طليمات بعد ذلك قائلا: «لأول مرة بيخوني ذكائي وإداني مكافأة 6 جنيهات».

تكريم سميحة أيوب فى دار الأوبرا

وقررت وزارة الثقافة ورئيس دار الأوبرا منح درع التكريم الخاص لسيدة المسرح العربي، بحضور عدد كبير من الفنانين والمسرحيين، عرفانًا بمشوراها الفني الكبير واساهمها فى نشر الوعي والثقافة وتقديم أعمال هادفة تحترم عقل الجمهور المصري والعربي.