البعثة الطبية للحج: جهزنا 23 عيادة في مكة والمدينة والوضع الصحي مطمئن

قال الدكتور عمرو رشيد، رئيس البعثة المصرية الطبية الرسمية للحج، إنَّ الحالة الصحية للحجاج المصريين هذا الموسم مطمئنة، ولا توجد حالات حرجة أو خطرة.

وقال «جهزنا 20 عيادة في مكة المكرمة، و3 عيادات بالمدينة المنورة، واستقبلنا حتى الآن ما يزيد عن 2000 حاج تم تقديم الكشف الأولي لهم، وحالات قليلة للغاية حولت لمستشفيات السعودية».

ندوات إرشادية للحجيج

وأضاف «رشيد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء dmc»، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع على شاشة «dmc»، أن هناك استعدادات كبيرة من السلطات السعودية لاستقبال الحجاج المصريين، والتعامل مع كل الحالات سواء كانت بسيطة أو معقدة، قائلاً: «ننظم حملات الطب الوقائي وندوات لكل الحجيج، بجانب الرسائل التوعوية والإرشادية للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة، وغالبية نزلات معوية وأغلبها غير مقلق، كما لدينا بالعيادات تخصصات العظام والباطنة وجهزناها بأشعة سونار على البطن وإيكو على القلب».