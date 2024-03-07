نهاية سعيدة لأبطال مسلسل «وبينا ميعاد 2».. ملخص الحلقة الأخيرة (فيديو)

عرضت قناة dmc الحلقة الأخيرة من مسلسل «وبينا ميعاد 2»، والتي حققت نجاحا جماهيريا كبيرا، بعد أن جاءت نهايته سعيدة لجميع أبطاله، وحدوث مفاجآت كثيرة.

ملخص الحلقة الأخيرة من مسلسل وبينا ميعاد 2

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل «وبينا ميعاد 2» العديد من الأحداث المثيرة والسعيدة، إذ تزوج الثنائي علي والذي يجسده يوسف الكدواني، وأروي والتي تجسدها آية سليم، رغم حدوث بعد الخلافات يوم حفل الزفاف إلا أنهما تغلبا عليه وتزوجا.

تصالح كابلز وبينا ميعاد 2

وتوالت الأخبار السعيدة في الحلقة الأخيرة مسلسل وبينا ميعاد 2، إذ طلب طاهر والذي يجسده أسامة المهدي الزواج من هند والتي تجسدها أميرة أديب، ويتصالح كلا من رمزي والذي يجسده مدحت صالح مع زوجته شهد والتي تجسدها الفنانة بسمة، بالإضافة إلى عودة إيهاب والذي يجسده محمد مهران إلي زوجته هبة والتي تجسدها هاجر الشرنوبي.

أبطال مسلسل وبينا ميعاد 2

وتدور أحداث مسلسل مسلسل وبينا ميعاد 2 في إطار اجتماعي تشويقي حول مشكلات جيل الشباب وكيفية التعامل فى فترة المراهقة، وكواليس سنة أولى زواج، بالإضافة لعلاقة الآباء والأبناء وكيفية احتوائهم.

المسلسل من بطولة شيرين رضا، صبري فواز، مدحت صالح، بسمة، أميرة أديب، يوسف الكدواني، آية سليم، محمد مهران، محمد سليمان، هاجر الشرنوبي، من إخراج وتأليف هاني كمال، ويعرض على منصة watch it.