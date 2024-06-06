«الإصلاح والنهضة»: الحكومة الجديدة تجني ثمار تحديات مرت بها الدولة

قال الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن الدكتور مصطفى مدبولي من الشخصيات المقاتلة، وتولى رئاسة الوزراء في مرحلة شديدة الصعوبة والتعقيد، لافتًا إلى أن مصر مرت بمجموعة من الأزمات الكبيرة، منها أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وحرب غزة، وكل هذه الأزمات كفيلة للإطاحة ببعض الدول.

وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة، خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، أن مصر تمكنت من التصدي للأزمات، موضحا أن مشروع حياة كريمة من أهم المشروعات الكبرى التي تمت في العصر الحديث خلال فترة حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، ويعتبر المشروع نقلة كبيرة في حياة كل المصريين.

وواصل: «صفقة رأس الحكمة، تمت نتيجة جهود الحكومة على ملف الاستثمار، واهتمت الحكومة خلال الفترة الأخيرة بالبنية التحتية بشكل كبير».

ونوه بأن التغيير الوزاري نابع عن فلسفة حكم، والمعايير الاستراتيجية الكبرى التي وضعها الرئيس لتشكيل الحكومة، لتكون حكومة «جني الثمار»، لافتًا إلى أنه في المرحلة الحالية، يكون جني لثمار التحديات التي واجهاتها الدولة المصرية في الفترة الأخيرة.