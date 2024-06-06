البابا تواضروس: لن أنسى سعادة المصريين في الشوارع يوم 3 يوليو عام 2013

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، إن كلمته التي ألقاها في بيان 3 يوليو عام 2013، لم يتم إعدادها من قبل، وقرر ارتجالها، متابعًا: «قلت ما معناه إن علم مصر يجمعنا فاللون الأبيض يشمل سكان البحر الأبيض المتوسط واللون الأحمر يشمل البحر الأحمر واللون الأسود يشمل نهر النيل واللون الأصفر للقوات المسلحة المصرية التي تعيش في الصحراء».

كلمتي في بيان 3 يوليو دقيقتين فقط

وشدد «تواضروس»، خلال شهادته مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج «الشاهد»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، على أن كلمته في بيان 3 يوليو كان دقيقتين فقط، موضحًا أنه من أكثر الأمور الجميلة التي يتذكرها هو بعد الانتهاء من إلقاء بيان 3 يوليو تعانق الجميع بشكل لا ينسى كتعبير عفوي تماما.

بيان 3 يوليو

وتابع: «بعد إذاعة بيان الفريق عبد الفتاح السيسي، جلسنا على مائدة الطعام لنتناول وجبة العشاء، ثم عدت بالطائرة إلى الإسكندرية، قائد الطائرة قال لي حينها أنه سيهبط بالطائرة قليلًا، حتى أرى بعيني فرحة المصريين في الشارع يوم 3 يوليو، ولن أنسى مشهد السعادة الغارمة بين المواطنين والزغاريد والأنوار والهتافات الجميلة».